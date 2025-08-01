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Süper Kupa maçı ne zaman 2025? Turkcell Süper Kupa maçı eşleşmesi: Yeni formatla ilk kez oynanıyor!

Turkcell Süper Kupa maçı yeni formatı ile ilk kez 2025 sezonu için oynanacak. Eski formata göre Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonları Süper Kupa final mücadelesine çıkıyor. Bundan böyle Süper Kupa'da bir yarı final ve ardından final maçı gerçekleşecek. Peki, 2025 Süper Kupa maçı ne zaman, nerede oynanacak?

Süper Kupa maçı ne zaman 2025? Turkcell Süper Kupa maçı eşleşmesi: Yeni formatla ilk kez oynanıyor! - 1

2024-2025 sezonu sonunda düzenlenen Süper Kupa mücadelesinin eşleşmeleri belli olmuştu. Buna göre Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Galatasaray yarı finalde Trabzonspor ile karşılaşıyor. Fenerbahçe ise Samsunspor ile oynayacak. Taraftarlar ''Turkcell Süper Kupa ne zaman, nerede?'' sorusuna yanıt arıyor.

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Süper Kupa maçı ne zaman 2025? Turkcell Süper Kupa maçı eşleşmesi: Yeni formatla ilk kez oynanıyor! - 2

2025 SÜPER KUPA MAÇI NE ZAMAN?

Geride bıraktığımız sezonun şampiyonları ve en başarılı takımları Süper Kupa'da karşılaşacak. 2025 Süper Kupa maçı UEFA Şampiyonlar Ligi, Konferans Ligi ve Avrupa Ligi takvimine göre 2026 Ocak ayında düzenlenecek. Kesin tarih TFF tarafından ilan edilecek.

Yarı final ve final maçları trafsız sahada tek maç eleme usulüne göre yapılacak.

Süper Kupa maçı ne zaman 2025? Turkcell Süper Kupa maçı eşleşmesi: Yeni formatla ilk kez oynanıyor! - 3

SÜPER KUPA EŞLEŞMESİ

Galatasaray (2024-25 Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonu)
Fenerbahçe (2024-25 Süper Lig ikincisi)
Trabzonspor (2024-25 Ziraat Türkiye Kupası finalisti)
Samsunspor (2024-25 Süper Lig üçüncüsü)

Yarı finalde eşleşen takımlar:
Galatasaray - Trabzonspor
Fenerbahçe - Samsunspor

Final ise Galatasaray - Trabzonspor eşleşmesi ile Fenerbahçe - Samsunspor maçının galipleri arasında olacak.

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