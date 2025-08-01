Süper Kupa maçı ne zaman 2025? Turkcell Süper Kupa maçı eşleşmesi: Yeni formatla ilk kez oynanıyor!

2024-2025 sezonu sonunda düzenlenen Süper Kupa mücadelesinin eşleşmeleri belli olmuştu. Buna göre Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Galatasaray yarı finalde Trabzonspor ile karşılaşıyor. Fenerbahçe ise Samsunspor ile oynayacak. Taraftarlar ''Turkcell Süper Kupa ne zaman, nerede?'' sorusuna yanıt arıyor.