Süper Kupa maçı ne zaman 2025? Turkcell Süper Kupa maçı eşleşmesi: Yeni formatla ilk kez oynanıyor!
Turkcell Süper Kupa maçı yeni formatı ile ilk kez 2025 sezonu için oynanacak. Eski formata göre Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonları Süper Kupa final mücadelesine çıkıyor. Bundan böyle Süper Kupa'da bir yarı final ve ardından final maçı gerçekleşecek. Peki, 2025 Süper Kupa maçı ne zaman, nerede oynanacak?
2024-2025 sezonu sonunda düzenlenen Süper Kupa mücadelesinin eşleşmeleri belli olmuştu. Buna göre Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Galatasaray yarı finalde Trabzonspor ile karşılaşıyor. Fenerbahçe ise Samsunspor ile oynayacak. Taraftarlar ''Turkcell Süper Kupa ne zaman, nerede?'' sorusuna yanıt arıyor.