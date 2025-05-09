Süper Kupa yeni format: Turkcell Süper Kupa 2025 ne zaman, hangi takımlar arasında ve nasıl oynanacak?
Turkcell Süper Kupa, Süper Lig şampiyonu ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu arasında düzenleniyordu. Ancak TFF Süper Kupa'nın yeni formatını duyurdu. Buna göre lig şampiyonu ile kupa finalisti, kupa şampiyonu ile de lig üçüncüsü karşılaşacak. Peki, 2025 Süper Kupa finali ne zaman?
Süper Kupa müsabakaları için ZTK final maçı bekleniyor. Öte yandan TFF Süper Kupa'nın statüsünü de açıkladı. Yeni formatla beraber Turkcell Süper Kupa'da artık dört takım yer alacak. İşte, 2025 Süper Kupa fotmatı ve maç tarihleri...