Süper Kupa yeni format: Turkcell Süper Kupa 2025 ne zaman, hangi takımlar arasında ve nasıl oynanacak?

SÜPER KUPA YENİ FORMATI NASIL OLACAK?

TFF'den gelen açıklamaya göre, maçlar tarafsız sahalarda tek maç eleme usulüne göre gerçekleşecek. Yarı final maçında Lig şampiyonu ile kupa finalisti, kupa şampiyonu ile de Lig ikincisi karşı karşıya gelecek. İKi mücadelede kazanan takımlar final maçına çıkacak.



Fakat bu sezon Galatasaray'ın Süper Lig'i ilk iki sırada bitirmeyi garantilemesi, ZTK finalisti olması sebebiyle Lig'i üçüncü tamamlayan takım Süper Kupa müsabakalarına katılacak son ekip olacak.



Buna göre Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor Süper Kupa'ya katılmayı garantilemiş üç takım olacak. Son takım da, Süper Lig'i 3. bitiren takım olacak.