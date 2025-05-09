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Süper Kupa yeni format: Turkcell Süper Kupa 2025 ne zaman, hangi takımlar arasında ve nasıl oynanacak?

Turkcell Süper Kupa, Süper Lig şampiyonu ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu arasında düzenleniyordu. Ancak TFF Süper Kupa'nın yeni formatını duyurdu. Buna göre lig şampiyonu ile kupa finalisti, kupa şampiyonu ile de lig üçüncüsü karşılaşacak. Peki, 2025 Süper Kupa finali ne zaman?

Süper Kupa yeni format: Turkcell Süper Kupa 2025 ne zaman, hangi takımlar arasında ve nasıl oynanacak? - 1

Süper Kupa müsabakaları için ZTK final maçı bekleniyor. Öte yandan TFF Süper Kupa'nın statüsünü de açıkladı. Yeni formatla beraber Turkcell Süper Kupa'da artık dört takım yer alacak. İşte, 2025 Süper Kupa fotmatı ve maç tarihleri...

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Süper Kupa yeni format: Turkcell Süper Kupa 2025 ne zaman, hangi takımlar arasında ve nasıl oynanacak? - 2

SÜPER KUPA YENİ FORMATI NASIL OLACAK?

TFF'den gelen açıklamaya göre, maçlar tarafsız sahalarda tek maç eleme usulüne göre gerçekleşecek. Yarı final maçında Lig şampiyonu ile kupa finalisti, kupa şampiyonu ile de Lig ikincisi karşı karşıya gelecek. İKi mücadelede kazanan takımlar final maçına çıkacak.

Fakat bu sezon Galatasaray'ın Süper Lig'i ilk iki sırada bitirmeyi garantilemesi, ZTK finalisti olması sebebiyle Lig'i üçüncü tamamlayan takım Süper Kupa müsabakalarına katılacak son ekip olacak.

Buna göre Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor Süper Kupa'ya katılmayı garantilemiş üç takım olacak. Son takım da, Süper Lig'i 3. bitiren takım olacak.

Süper Kupa yeni format: Turkcell Süper Kupa 2025 ne zaman, hangi takımlar arasında ve nasıl oynanacak? - 3

SÜPER KUPA MAÇLARI NE ZAMAN?

Bu sezon Süper Kupa maçları 2026 yılı Ocak ayında oynanacak. Yeni formatla düzenlenecek müsabakaların yeri ve saati gibi ayrıntılar ilerleyen tarihlerde TFF tarafından duyurulacak.

Süper Kupa yeni format: Turkcell Süper Kupa 2025 ne zaman, hangi takımlar arasında ve nasıl oynanacak? - 4

Daha önce Süper Kupa müsabakası, bir önceki sezon Süper Lig’i 1. sırada tamamlamış takım ile Türkiye Kupası’nı kazanmış olan takım arasında oynanıyordu.

Müsabaka TFF tarafından belirlenen tarafsız bir sahada tek maç olarak gerçekleştiriliyordu.

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