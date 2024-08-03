Süper Kupa'da Beşiktaş ve Galatasaray derbisi (İlk 11'ler belli oldu)
Geçtiğimiz sezonu Süper Lig şampiyonu olarak tamamlayan Galatasaray ve Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Beşiktaş, Turkcell Süper Kupa'da karşı karşıya geliyor. Kritik mücadeleye saatler kala her iki takımın da ilk 11'leri belli oldu. İşte karşılaşmaya dair ayrıntılar ve ilk 11'ler...
Türkiye Futbol Federasyonu'nun 2006'dan bu yana düzenlediği Süper Kupa organizasyonu bu akşam Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak derbiye sahne olacak.
İşte kritik mücadele öncesinde muhtemel 11'ler ve ayrıntılar...