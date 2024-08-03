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Süper Kupa'da Beşiktaş ve Galatasaray derbisi (İlk 11'ler belli oldu)

Geçtiğimiz sezonu Süper Lig şampiyonu olarak tamamlayan Galatasaray ve Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Beşiktaş, Turkcell Süper Kupa'da karşı karşıya geliyor. Kritik mücadeleye saatler kala her iki takımın da ilk 11'leri belli oldu. İşte karşılaşmaya dair ayrıntılar ve ilk 11'ler...

Süper Kupa'da Beşiktaş ve Galatasaray derbisi (İlk 11'ler belli oldu) - 1

Türkiye Futbol Federasyonu'nun 2006'dan bu yana düzenlediği Süper Kupa organizasyonu bu akşam Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak derbiye sahne olacak.

İşte kritik mücadele öncesinde muhtemel 11'ler ve ayrıntılar...

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Süper Kupa'da Beşiktaş ve Galatasaray derbisi (İlk 11'ler belli oldu) - 2

SÜPER KUPA'DA 9. RANDEVU

1965-1966 sezonundan bu yana Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Süper Kupa adlarıyla düzenlenen organizasyon, Galatasaray ve Beşiktaş'ı 8 kez karşı karşıya getirdi.

Altısı Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda yapılan karşılaşmalarda Galatasaray 4, Beşiktaş ise 2 kez şampiyonluk sevinci yaşadı. İki takım arasındaki iki Süper Kupa mücadelesinde ise takımlar birer kez kupayı kaldırdı.

Süper Kupa'da Beşiktaş ve Galatasaray derbisi (İlk 11'ler belli oldu) - 3

İLK 11

GALATASARAY: Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Berkan, Ziyech, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi

BEŞİKTAŞ: Mert, Svensson-Paulista-Colley-Masuaku, Al Musrati-Gedson, Rashica-Rafa Silva-Semih, Immobile

Süper Kupa'da Beşiktaş ve Galatasaray derbisi (İlk 11'ler belli oldu) - 4

İLK KUPA BEŞİKTAŞ'IN

Süper Kupa 2006 yılında ilk kez oynanırken, Beşiktaş kupayı müzesine götüren takım oldu.

Siyah-beyazlı takım, 30 Temmuz 2006'da Almanya'da oynanan maçta Galatasaray'a 1-0 üstünlük kurarak kupayı aldı.

Süper Kupa'da Beşiktaş ve Galatasaray derbisi (İlk 11'ler belli oldu) - 5

EN FAZLA GALATASARAY KAZANDI

Süper Kupa'yı şimdiye dek en çok Galatasaray kazandı.

Sarı-kırmızılı takım, ilk organizasyonda Beşiktaş'a boyun eğmesine rağmen, sonraki süreçte 7 kez mutlu sona ulaştı. Galatasaray; 2008, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019 ve 2024'te Süper Kupa'yı müzesine götürdü.

Beşiktaş ise 2006 ve 2022'de şampiyonluk sevinci yaşadı.

Fenerbahçe ve Trabzonspor'un 3'er kez kazandığı kupayı, Konyaspor ve Akhisarspor ise 1'er kez havaya kaldırdı.

Süper Kupa'nın ilk 3 organizasyonu Almanya'da gerçekleştirildi.

Süper Kupa'da Beşiktaş ve Galatasaray derbisi (İlk 11'ler belli oldu) - 6

Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak Süper Kupa maçı saat 20.45'te ATV'den şifresiz yayınlanacak. 

Mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

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