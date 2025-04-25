Süper Kupa'da statü değişecek mi? Üst üste derbi ihtimalleri
Süper Lig'de sezonun bitimine 6, Türkiye Kupası'nda ise 1 maç kala TFF Süper Kupa'da hangi takımların boy göstereceği merakla bekleniyor. Süper Kupa maçları bu sezona dek, Süper Lig ile Türkiye Kupası şampiyonları arasında oynandı. İki kulvarda da şampiyonun aynı takım olması halinde, kupa finalisti bu önemli müsabakada boy gösterdi.
Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Mehmet Büyükekşi başkanlığındaki önceki yönetimi, Süper Kupa'da statünün değişeceğini ve takım sayısının 4'e çıkacağını duyurmuştu.
TFF internet sitesinden 13 Haziran 2024 tarihinde yapılan açıklamada, "2023-2024 Süper Kupası, Süper Lig şampiyonu ile Türkiye Kupası şampiyonu arasında oynanacak. Sonraki sezonlardan itibaren ise Süper Kupa yeni formatıyla oynanacak. Yeni formata göre Süper Kupa 2024-2025 sezonu, Süper Lig şampiyonu ile Süper Lig ikincisi ve Türkiye Kupası şampiyonu ile Türkiye Kupası finalistinin katılacağı dörtlü final şeklinde oynanacak." ifadeleri kullanıldı.
Bu açıklamadan 1 ay sonra (18 Temmuz 2024) TFF'de seçimli olağanüstü genel kurul yapıldı ve başkanlık koltuğuna İbrahim Hacıosmanoğlu oturdu.