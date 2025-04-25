Süper Kupa'da statü değişecek mi? Üst üste derbi ihtimalleri

DEĞİŞECEĞİ AÇIKLANAN STATÜYE DOKUNULMADI

Profesyonel, amatör ve kadın liglerinin yanı sıra kupa maçlarının statüleri her sezon başında TFF sitesinden kamuoyuyla paylaşılıyor.



Hacıosmanoğlu yönetimi de sezon başında tüm turnuvaların statülerini yayımladı.



Geçmiş sezonlara göre değişiklik arz eden statülerin yanında Süper Kupa statüsüne dokunulmadı.



Bugün itibarıyla yürürlükte olan 2024-25 Süper Kupa statüsünün ilk iki maddesi şöyle:



"1- Süper Kupa müsabakası, bir önceki sezon, Süper Lig'i 1. sırada tamamlamış takım ile Türkiye Kupası'nı kazanmış olan takım arasında oynanır.



2- Bununla birlikte bir önceki sezon Süper Lig'i 1. sırada tamamlamış takım, aynı zamanda Türkiye Kupası'nı da kazanmış ise; Türkiye Kupası'nda final oynayan takım Süper Kupa'ya katılır."