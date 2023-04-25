Süper Lig 2022-2023 sezonu finali için geri sayım: Kalan maçlar, puan durumu

ŞAMPİYONLUK VE AVRUPA YARIŞI
1. GALATASARAY - 70 PUAN
Beşiktaş (D)
Başakşehir
İstanbulspor (D)
Sivasspor
Ankaragücü (D)
Fenerbahçe
Hükmen: Hatayspor (D)
2. FENERBAHÇE - 64 PUAN
Sivasspor (D)
Giresunspor (D)
Trabzonspor
Hükmen: Hatayspor (D)
Antalyaspor
Galatasaray
Hükmen: Gaziantep FK
3. BEŞİKTAŞ - 62
Galatasaray
Antalyaspor (D)
Hükmen: Gaziantep FK
Adana Demir (D)
Kasımpaşa (D)
Konyaspor
4. ADANA DEMİRSPOR - 57
Alanyaspor
Karagümrük (D)
Beşiktaş
İstanbulspor (D)
Başakşehir
Ankaragücü (D)
5. BAŞAKŞEHİR FK - 48
Hatayspor
Galatasaray (D)
Ümraniyespor
Antalyaspor (D)
Hükmen: Gaziantep FK
Adana Demir (D)
6. TRABZONSPOR - 45
Konyaspor (D)
Ankaragücü
Fenerbahçe (D)
Karagümrük
Giresunspor (D)
Alanyaspor
Başakşehir (D)
7. KAYSERİSPOR - 45
Hükmen: Gaziantep FK (D)
Konyaspor (D)
Alanyaspor
Karagümrük (D)
Ankaragücü
Sivasspor (D)
DÜŞME HATTI
12. MKE ANKARAGÜCÜ - 34
Kasımpaşa
Trabzonspor (D)
Antalyaspor
Ümraniyespor (D)
Galatasaray
Kayserispor (D)
Adana Demir
13. ANTALYASPOR - 33
Karagümrük (D)
Beşiktaş
Ankaragücü (D)
Başakşehir
Fenerbahçe (D)
Hükmen: Hatayspor
Giresunspor (D)
14. KASIMPAŞA - 33
Ankaragücü (D)
Sivasspor (D)
İstanbulspor
Alanyaspor (D)
Beşiktaş
Karagümrük
15. İSTANBULSPOR - 29
Giresunspor
Hatayspor (D)
Galatasaray
Kasımpaşa (D)
Adana Demir
Gaziantep FK (D)
Ümraniyespor
16. GİRESUNSPOR - 27
İstanbulspor (D)
Fenerbahçe
Hükmen: Hatayspor
Hükmen: Gaziantep FK (D)
Trabzonspor
Ümraniyespor (D)
Antalyaspor
17. Ümraniyespor - 23
Alanyaspor (D)
Sivasspor
Başakşehir (D)
Ankaragücü
Hükmen: Hatayspor (D)
Giresunspor
İstanbulspor
Süper Lig'de şampiyon olan takım Şampiyonlar Ligi'ne, 2. ve 3. tamamlayan kulüp Konferans Ligi'ne, Türkiye Kupası şampiyonu da Konferans Ligi'ne gidecek.
İlk üç sırada yer alan takımlardan birinin kupayı kazanması halinde ligi 4. bitiren takım Konferans Ligi'ne katılmaya hak kazanacak.