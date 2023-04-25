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Süper Lig 2022-2023 sezonu finali için geri sayım: Kalan maçlar, puan durumu

Şampiyonun, Avrupa'ya gidenlerin ve düşen takımların belli olacağı Süper Lig 2022-2023 sezonu finali için geri sayım başladı. Hem şampiyonluk hem düşme yarışında kıyasıya mücadelelerin yaşandığı ligin kaderini kalan maçlar belirleyecek. İşte bir takımın şampiyon olacağı iki takımın ise veda edeceği sezonun kalan maç takvimi ve güncel puan durumu...

Süper Lig 2022-2023 sezonu finali için geri sayım: Kalan maçlar, puan durumu - 1

KALAN MAÇLAR

ŞAMPİYONLUK VE AVRUPA YARIŞI

1. GALATASARAY - 70 PUAN

Beşiktaş (D)
Başakşehir
İstanbulspor (D)
Sivasspor
Ankaragücü (D)
Fenerbahçe
Hükmen: Hatayspor (D)


SPOR&SKOR HABERLERİ

Süper Lig 2022-2023 sezonu finali için geri sayım: Kalan maçlar, puan durumu - 2

2. FENERBAHÇE - 64 PUAN

Sivasspor (D)
Giresunspor (D)
Trabzonspor
Hükmen: Hatayspor (D)
Antalyaspor
Galatasaray
Hükmen: Gaziantep FK


Süper Lig 2022-2023 sezonu finali için geri sayım: Kalan maçlar, puan durumu - 3

3. BEŞİKTAŞ - 62

Galatasaray
Antalyaspor (D)
Hükmen: Gaziantep FK
Adana Demir (D)
Kasımpaşa (D)
Konyaspor


Süper Lig 2022-2023 sezonu finali için geri sayım: Kalan maçlar, puan durumu - 4

4. ADANA DEMİRSPOR - 57

Alanyaspor
Karagümrük (D)
Beşiktaş
İstanbulspor (D)
Başakşehir
Ankaragücü (D)


Süper Lig 2022-2023 sezonu finali için geri sayım: Kalan maçlar, puan durumu - 5

5. BAŞAKŞEHİR FK - 48

Hatayspor
Galatasaray (D)
Ümraniyespor
Antalyaspor (D)
Hükmen: Gaziantep FK
Adana Demir (D)


Süper Lig 2022-2023 sezonu finali için geri sayım: Kalan maçlar, puan durumu - 6

6. TRABZONSPOR - 45

Konyaspor (D)
Ankaragücü
Fenerbahçe (D)
Karagümrük
Giresunspor (D)
Alanyaspor
Başakşehir (D)


Süper Lig 2022-2023 sezonu finali için geri sayım: Kalan maçlar, puan durumu - 7

7. KAYSERİSPOR - 45

Hükmen: Gaziantep FK (D)
Konyaspor (D)
Alanyaspor
Karagümrük (D)
Ankaragücü
Sivasspor (D)


Süper Lig 2022-2023 sezonu finali için geri sayım: Kalan maçlar, puan durumu - 8

DÜŞME HATTI

12. MKE ANKARAGÜCÜ - 34

Kasımpaşa
Trabzonspor (D)
Antalyaspor
Ümraniyespor (D)
Galatasaray
Kayserispor (D)
Adana Demir


Süper Lig 2022-2023 sezonu finali için geri sayım: Kalan maçlar, puan durumu - 9

13. ANTALYASPOR - 33

Karagümrük (D)
Beşiktaş
Ankaragücü (D)
Başakşehir
Fenerbahçe (D)
Hükmen: Hatayspor
Giresunspor (D)


Süper Lig 2022-2023 sezonu finali için geri sayım: Kalan maçlar, puan durumu - 10

14. KASIMPAŞA - 33

Ankaragücü (D)
Sivasspor (D)
İstanbulspor
Alanyaspor (D)
Beşiktaş
Karagümrük


Süper Lig 2022-2023 sezonu finali için geri sayım: Kalan maçlar, puan durumu - 11

15. İSTANBULSPOR - 29

Giresunspor
Hatayspor (D)
Galatasaray
Kasımpaşa (D)
Adana Demir
Gaziantep FK (D)
Ümraniyespor


Süper Lig 2022-2023 sezonu finali için geri sayım: Kalan maçlar, puan durumu - 12

16. GİRESUNSPOR - 27

İstanbulspor (D)
Fenerbahçe
Hükmen: Hatayspor
Hükmen: Gaziantep FK (D)
Trabzonspor
Ümraniyespor (D)
Antalyaspor


Süper Lig 2022-2023 sezonu finali için geri sayım: Kalan maçlar, puan durumu - 13

17. Ümraniyespor - 23

Alanyaspor (D)
Sivasspor
Başakşehir (D)
Ankaragücü
Hükmen: Hatayspor (D)
Giresunspor
İstanbulspor

Süper Lig 2022-2023 sezonu finali için geri sayım: Kalan maçlar, puan durumu - 14

AVRUPA YARIŞI

Süper Lig'de şampiyon olan takım Şampiyonlar Ligi'ne, 2. ve 3. tamamlayan kulüp Konferans Ligi'ne, Türkiye Kupası şampiyonu da Konferans Ligi'ne gidecek. 

İlk üç sırada yer alan takımlardan birinin kupayı kazanması halinde ligi 4. bitiren takım Konferans Ligi'ne katılmaya hak kazanacak.

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