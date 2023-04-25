Süper Lig 2022-2023 sezonu finali için geri sayım: Kalan maçlar, puan durumu

AVRUPA YARIŞI

Süper Lig'de şampiyon olan takım Şampiyonlar Ligi'ne, 2. ve 3. tamamlayan kulüp Konferans Ligi'ne, Türkiye Kupası şampiyonu da Konferans Ligi'ne gidecek.



İlk üç sırada yer alan takımlardan birinin kupayı kazanması halinde ligi 4. bitiren takım Konferans Ligi'ne katılmaya hak kazanacak.