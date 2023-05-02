Süper Lig 2022-2023 sezonu finali için geri sayım: Kalan maçlar, sıralama ve şampiyonluk ihtimalleri

ŞAMPİYONLUK İHTİMALLERİ

GALATASARAY



Galatasaray, şampiyonluğu Fenerbahçe maçına bırakmak istemiyor. Sarı-kırmızılılar 37'nci haftadaki derbiye kadar 4 puanlık fark elde ederse şampiyonluğunu ilan edebilecek.



Puan eşitliği durumunda da Galatasaray 3-0'lık ikili averaj üstünlüğü nedeniyle yine avantajlı durumda.



FENERBAHÇE



Fenerbahçe'nin önünde 6 maç var, 2'sini hükmen kazanacak. Yani sarı-lavicertliler 6 puanı cebine koyacak.



Galatasaray derbisine kadar karşılaşacağı Giresun, Trabzon ve Antalya'yı yenmek zorunda olan Fenerbahçe, sarı-kırmızıların en az 1 maç kaybetmesini beklemek ve Galatasaray'ı en az 3 farklı mağlup etmek zorunda.



BEŞİKTAŞ



Beşiktaş'ın bir haftayı BAY geçecek olması en büyük dezavantajı. Beşiktaş önündeki 5 maçı da kazanıp rakiplerinin puan kaybını bekleyecek.



Bunun dışında Galataaray ve Fenerbahçe'nin 80 veya daha az puanda kalması gerekiyor. Üç takımın puan eşitliği halinde ise Beşiktaş üçlü averajla mutlu sona ulaşacak.