Süper Lig 2022-2023 sezonu finali için geri sayım: Kalan maçlar, sıralama ve şampiyonluk ihtimalleri

ŞAMPİYONLUK VE AVRUPA YARIŞI
1. GALATASARAY - 70 PUAN
Başakşehir
İstanbulspor (D)
Sivasspor
Ankaragücü (D)
Fenerbahçe
Hükmen: Hatayspor (D)
2. FENERBAHÇE - 67 PUAN
Giresunspor (D)
Trabzonspor
Hükmen: Hatayspor (D)
Antalyaspor
Galatasaray
Hükmen: Gaziantep FK
3. BEŞİKTAŞ - 66
Antalyaspor (D)
Hükmen: Gaziantep FK
Adana Demir (D)
Kasımpaşa (D)
Konyaspor
4. ADANA DEMİRSPOR - 57
Karagümrük (D)
Beşiktaş
İstanbulspor (D)
Başakşehir
Ankaragücü (D)
5. BAŞAKŞEHİR FK - 48
Galatasaray (D)
Ümraniyespor
Antalyaspor (D)
Hükmen: Gaziantep FK
Adana Demir (D)
6. KONYASPOR - 45
Kayserispor
Alanyaspor (D)
Sivasspor (D)
Konyaspor
Beşiktaş (D)
7. TRABZONSPOR - 45
Ankaragücü
Fenerbahçe (D)
Karagümrük
Giresunspor (D)
Alanyaspor
Başakşehir (D)
8. KAYSERİSPOR - 45
Konyaspor (D)
Alanyaspor
Karagümrük (D)
Ankaragücü
Sivasspor (D)
9. FATİH KARAGÜMRÜK - 41
Hükmen: Gaziantep FK (D)
Adana Demir
Trabzonspor (D)
Kayserispor
Konyaspor (D)
Karagümrük
10. ALANYASPOR - 38
Adana Demir (D)
Konyaspor
Kayserispor (D)
Kasımpaşa
Trabzonspor (D)
11 - SİVASSPOR - 37
Sivasspor
Kasımpaşa
Galatasaray (D)
Konyaspor
Kayserispor
12. ANTALYASPOR - 36
Beşiktaş
Ankaragücü (D)
Başakşehir
Fenerbahçe (D)
Hükmen: Hatayspor
Giresunspor (D)
13. . MKE ANKARAGÜCÜ - 35
Trabzonspor (D)
Antalyaspor
Ümraniyespor (D)
Galatasaray
Kayserispor (D)
Adana Demir
14. KASIMPAŞA - 34
Sivasspor (D)
İstanbulspor
Alanyaspor (D)
Beşiktaş
Karagümrük
15. İSTANBULSPOR - 32
Hatayspor (D)
Galatasaray
Kasımpaşa (D)
Adana Demir
Gaziantep FK (D)
Ümraniyespor
16. GİRESUNSPOR - 27
Fenerbahçe
Hükmen: Hatayspor
Hükmen: Gaziantep FK (D)
Trabzonspor
Ümraniyespor (D)
Antalyaspor
17. Ümraniyespor - 23
Sivasspor
Başakşehir (D)
Ankaragücü
Hükmen: Hatayspor (D)
Giresunspor
İstanbulspor
GALATASARAY
Galatasaray, şampiyonluğu Fenerbahçe maçına bırakmak istemiyor. Sarı-kırmızılılar 37'nci haftadaki derbiye kadar 4 puanlık fark elde ederse şampiyonluğunu ilan edebilecek.
Puan eşitliği durumunda da Galatasaray 3-0'lık ikili averaj üstünlüğü nedeniyle yine avantajlı durumda.
FENERBAHÇE
Fenerbahçe'nin önünde 6 maç var, 2'sini hükmen kazanacak. Yani sarı-lavicertliler 6 puanı cebine koyacak.
Galatasaray derbisine kadar karşılaşacağı Giresun, Trabzon ve Antalya'yı yenmek zorunda olan Fenerbahçe, sarı-kırmızıların en az 1 maç kaybetmesini beklemek ve Galatasaray'ı en az 3 farklı mağlup etmek zorunda.
BEŞİKTAŞ
Beşiktaş'ın bir haftayı BAY geçecek olması en büyük dezavantajı. Beşiktaş önündeki 5 maçı da kazanıp rakiplerinin puan kaybını bekleyecek.
Bunun dışında Galataaray ve Fenerbahçe'nin 80 veya daha az puanda kalması gerekiyor. Üç takımın puan eşitliği halinde ise Beşiktaş üçlü averajla mutlu sona ulaşacak.
Süper Lig'de şampiyon olan takım Şampiyonlar Ligi'ne, 2. ve 3. tamamlayan kulüp Konferans Ligi'ne, Türkiye Kupası şampiyonu da Konferans Ligi'ne gidecek.
İlk üç sırada yer alan takımlardan birinin kupayı kazanması halinde ligi 4. bitiren takım Konferans Ligi'ne katılmaya hak kazanacak.