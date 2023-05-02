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Süper Lig 2022-2023 sezonu finali için geri sayım: Kalan maçlar, sıralama ve şampiyonluk ihtimalleri

Şampiyonun, Avrupa'ya gidenlerin ve düşen takımların belli olacağı Süper Lig 2022-2023 sezonu finali için geri sayım başladı. Hem şampiyonluk hem düşme yarışında kıyasıya mücadelelerin yaşandığı ligin kaderini kalan maçlar belirleyecek. İşte bir takımın şampiyon olacağı iki takımın ise lige veda edeceği sezonun kalan maç takvimi, puan durumu ve şampiyonluk ihtimalleri...

Süper Lig 2022-2023 sezonu finali için geri sayım: Kalan maçlar, sıralama ve şampiyonluk ihtimalleri - 1

KALAN MAÇLAR

ŞAMPİYONLUK VE AVRUPA YARIŞI

1. GALATASARAY - 70 PUAN

Başakşehir
İstanbulspor (D)
Sivasspor
Ankaragücü (D)
Fenerbahçe
Hükmen: Hatayspor (D)

SPOR&SKOR HABERLERİ

Süper Lig 2022-2023 sezonu finali için geri sayım: Kalan maçlar, sıralama ve şampiyonluk ihtimalleri - 2

2. FENERBAHÇE - 67 PUAN

Giresunspor (D)
Trabzonspor
Hükmen: Hatayspor (D)
Antalyaspor
Galatasaray
Hükmen: Gaziantep FK

Süper Lig 2022-2023 sezonu finali için geri sayım: Kalan maçlar, sıralama ve şampiyonluk ihtimalleri - 3

3. BEŞİKTAŞ - 66

Antalyaspor (D)
Hükmen: Gaziantep FK
Adana Demir (D)
Kasımpaşa (D)
Konyaspor

Süper Lig 2022-2023 sezonu finali için geri sayım: Kalan maçlar, sıralama ve şampiyonluk ihtimalleri - 4

4. ADANA DEMİRSPOR - 57

Karagümrük (D)
Beşiktaş
İstanbulspor (D)
Başakşehir
Ankaragücü (D)

Süper Lig 2022-2023 sezonu finali için geri sayım: Kalan maçlar, sıralama ve şampiyonluk ihtimalleri - 5

5. BAŞAKŞEHİR FK - 48

Galatasaray (D)
Ümraniyespor
Antalyaspor (D)
Hükmen: Gaziantep FK
Adana Demir (D)

Süper Lig 2022-2023 sezonu finali için geri sayım: Kalan maçlar, sıralama ve şampiyonluk ihtimalleri - 6

6. KONYASPOR - 45

Kayserispor
Alanyaspor (D)
Sivasspor (D)
Konyaspor
Beşiktaş (D)

Süper Lig 2022-2023 sezonu finali için geri sayım: Kalan maçlar, sıralama ve şampiyonluk ihtimalleri - 7

7. TRABZONSPOR - 45

Ankaragücü
Fenerbahçe (D)
Karagümrük
Giresunspor (D)
Alanyaspor
Başakşehir (D)

Süper Lig 2022-2023 sezonu finali için geri sayım: Kalan maçlar, sıralama ve şampiyonluk ihtimalleri - 8

8. KAYSERİSPOR - 45

Konyaspor (D)
Alanyaspor
Karagümrük (D)
Ankaragücü
Sivasspor (D)

Süper Lig 2022-2023 sezonu finali için geri sayım: Kalan maçlar, sıralama ve şampiyonluk ihtimalleri - 9

9. FATİH KARAGÜMRÜK - 41

Hükmen: Gaziantep FK (D)
Adana Demir
Trabzonspor (D)
Kayserispor
Konyaspor (D)
Karagümrük

Süper Lig 2022-2023 sezonu finali için geri sayım: Kalan maçlar, sıralama ve şampiyonluk ihtimalleri - 10

10. ALANYASPOR - 38

Adana Demir (D)
Konyaspor
Kayserispor (D)
Kasımpaşa
Trabzonspor (D)

Süper Lig 2022-2023 sezonu finali için geri sayım: Kalan maçlar, sıralama ve şampiyonluk ihtimalleri - 11

11 - SİVASSPOR - 37

Sivasspor
Kasımpaşa
Galatasaray (D)
Konyaspor
Kayserispor

Süper Lig 2022-2023 sezonu finali için geri sayım: Kalan maçlar, sıralama ve şampiyonluk ihtimalleri - 12

12. ANTALYASPOR - 36

Beşiktaş
Ankaragücü (D)
Başakşehir
Fenerbahçe (D)
Hükmen: Hatayspor
Giresunspor (D)

Süper Lig 2022-2023 sezonu finali için geri sayım: Kalan maçlar, sıralama ve şampiyonluk ihtimalleri - 13

13. . MKE ANKARAGÜCÜ - 35

Trabzonspor (D)
Antalyaspor
Ümraniyespor (D)
Galatasaray
Kayserispor (D)
Adana Demir

Süper Lig 2022-2023 sezonu finali için geri sayım: Kalan maçlar, sıralama ve şampiyonluk ihtimalleri - 14

14. KASIMPAŞA - 34

Sivasspor (D)
İstanbulspor
Alanyaspor (D)
Beşiktaş
Karagümrük

Süper Lig 2022-2023 sezonu finali için geri sayım: Kalan maçlar, sıralama ve şampiyonluk ihtimalleri - 15

15. İSTANBULSPOR - 32

Hatayspor (D)
Galatasaray
Kasımpaşa (D)
Adana Demir
Gaziantep FK (D)
Ümraniyespor

Süper Lig 2022-2023 sezonu finali için geri sayım: Kalan maçlar, sıralama ve şampiyonluk ihtimalleri - 16

16. GİRESUNSPOR - 27

Fenerbahçe
Hükmen: Hatayspor
Hükmen: Gaziantep FK (D)
Trabzonspor
Ümraniyespor (D)
Antalyaspor

Süper Lig 2022-2023 sezonu finali için geri sayım: Kalan maçlar, sıralama ve şampiyonluk ihtimalleri - 17

17. Ümraniyespor - 23

Sivasspor
Başakşehir (D)
Ankaragücü
Hükmen: Hatayspor (D)
Giresunspor
İstanbulspor

Süper Lig 2022-2023 sezonu finali için geri sayım: Kalan maçlar, sıralama ve şampiyonluk ihtimalleri - 18

ŞAMPİYONLUK İHTİMALLERİ

GALATASARAY

Galatasaray, şampiyonluğu Fenerbahçe maçına bırakmak istemiyor. Sarı-kırmızılılar 37'nci haftadaki derbiye kadar 4 puanlık fark elde ederse şampiyonluğunu ilan edebilecek.

Puan eşitliği durumunda da Galatasaray 3-0'lık ikili averaj üstünlüğü nedeniyle yine avantajlı durumda.

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'nin önünde 6 maç var, 2'sini hükmen kazanacak. Yani sarı-lavicertliler 6 puanı cebine koyacak.

Galatasaray derbisine kadar karşılaşacağı Giresun, Trabzon ve Antalya'yı yenmek zorunda olan Fenerbahçe, sarı-kırmızıların en az 1 maç kaybetmesini beklemek ve Galatasaray'ı en az 3 farklı mağlup etmek zorunda.

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ın bir haftayı BAY geçecek olması en büyük dezavantajı. Beşiktaş önündeki 5 maçı da kazanıp rakiplerinin puan kaybını bekleyecek.

Bunun dışında Galataaray ve Fenerbahçe'nin 80 veya daha az puanda kalması gerekiyor. Üç takımın puan eşitliği halinde ise Beşiktaş üçlü averajla mutlu sona ulaşacak.

Süper Lig 2022-2023 sezonu finali için geri sayım: Kalan maçlar, sıralama ve şampiyonluk ihtimalleri - 19

AVRUPA YARIŞI

Süper Lig'de şampiyon olan takım Şampiyonlar Ligi'ne, 2. ve 3. tamamlayan kulüp Konferans Ligi'ne, Türkiye Kupası şampiyonu da Konferans Ligi'ne gidecek. 

İlk üç sırada yer alan takımlardan birinin kupayı kazanması halinde ligi 4. bitiren takım Konferans Ligi'ne katılmaya hak kazanacak.

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