Süper Lig 2022-2023 sezonu yabancı raporu: Hangi ülkeden kaç futbolcu oynadı?

4 ÜLKE ÇİFT HANELİ SAYILARA ULAŞTI

Brezilya, Portekiz, Fransa ve Bosna-Hersek’in yanı sıra 4 ülke daha temsil oranını çift haneli sayılara taşıdı.

Senegal'den 13 ve Nijerya'dan 12 futbolcu, Türkiye'nin en üst liginde görev yaptı.

Son yıllarda ligde görev alan İtalyan hocaların etkisiyle, bu ülkeden futbolcu sayısı 11'e çıktı.

Süper Lig 2022-23 sezonunda, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden de 10 futbolcu mücadele etti.