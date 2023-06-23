Süper Lig 2022-2023 sezonu yabancı raporu: Hangi ülkeden kaç futbolcu oynadı?
Yabancı oyuncu kontenjanı sürekli tartışma konusu olan Süper Lig'de, 2022-23 sezonunda 74 ülkeden toplam 311 yabancı futbolcu görev yaptı.
Süper Lig'de bu sezon toplam 582 futbolcu forma giydi.
Bu oyuncuların 271'i (yüzde 46,5) yerlilerden oluşurken, 74 farklı ülkeden ithal edilen yabancı futbolcuların sayısı 311'i (yüzde 53,5) buldu.
Futbolcuların oynama süreleri baz alındığında ise yabancı futbolcuların yüzde 60,9'luk üstünlüğü göze çarpıyor.