Süper Lig 4. hafta fikstürü ve puan durumu: Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta?

Trendyol Süper Lig'de 4. hafta başlıyor. Haftanın açılışını ise Göztepe - Konyaspor müsabakası yapacak. Lig'de 1. ve 3. hafta bazı karşılaşmalar Avrupa turnuvaları nedeniyle ertelenmişti. TFF tarafından henüz ertelenen maçların yeni tarihleri duyurulmadı. Taraftarlar 4. haftadaki Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor takımlarının maç takvimini bekliyor. İşte, Süper Lig fikstürü ve puan durumu...

Lig'de kıran kırana mücadele devam ederken, UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde de takımlarımız performans sergiliyor. Süper Lig 4. hafta da Galatasaray Rizespor ile karşılaşacak. Fenerbahçe yeni haftada Gençlerbirliği takımına konuk olacak. Beşiktaş ise Alanyaspor deplasmanında top koşturacak. Süper Lig maç tarihleri ve saatleri...

SÜPER LİG 4. HAFTA FİKSTÜRÜ

29 Ağustos Cuma

21:30 Göztepe - Konyaspor (Gürsel Aksel Stadyumu)

30 Ağustos Cumartesi

19:00 Kasımpaşa - Gaziantep (Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu)
19:00 Kocaelispor - Kayserispor (Kocaeli Stadyumu)
21:30 Antalyaspor - Fatih Karagümrük (Corendon Airlines Park Antalya Stadı)
21:30 Galatasaray - Çaykur Rizespor (Ali Sami Yen Rams Park)

31 Ağustos Pazar

19:00 Başakşehir - Eyüpspor (Başakşehir Fatih Terim)
19:00 Gençlerbirliği - Fenerbahçe (Eryaman Stadyumu)
21:30 Trabzonspor - Samsunspor (Papara Park)
21:30 Alanyaspor - Beşiktaş (Alanya Oba Stadyumu)

Süper Lig maçları beIN Sports kanallarından canlı olarak aktarılıyor. 

SÜPER LİG'DE PUAN DURUMU

1- Galatasaray 9
2- Trabzonspor 9
3- Göztepe 7
4- Konyaspor 6
5- Samsunspor 6
6- Antalyaspor 6
7- Fenerbahçe 4
8- Beşiktaş 3
9- Eyüpspor 3
10- Gaziantep 3
11- Başakşehir 1
12- Alanyaspor 1
13- Çaykur Rizespor 1
14- Kayserispor 1
15- Kasımpaşa 0
16- Gençlerbirliği 0
17- Kocaelispor 0
18- Fatih Karagümrük 0

