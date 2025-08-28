Süper Lig 4. hafta fikstürü ve puan durumu: Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta?

Lig'de kıran kırana mücadele devam ederken, UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde de takımlarımız performans sergiliyor. Süper Lig 4. hafta da Galatasaray Rizespor ile karşılaşacak. Fenerbahçe yeni haftada Gençlerbirliği takımına konuk olacak. Beşiktaş ise Alanyaspor deplasmanında top koşturacak. Süper Lig maç tarihleri ve saatleri...