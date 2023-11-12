Süper Lig | Adana Demirspor-Fenerbahçe (Maç sonucu)
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında konuk olduğu Adana Demirspor ile golsüz berabere kaldı. Bu sonuçla Galatasaray'la aynı puana sahip sarı-lacivertliler, ligde averaj farkıyla liderliğini korumuş oldu.
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, Adana Demirspor'a konuk oldu.
Karşılaşma iki takımın golsüz beraberliğiyle sona erdi.
Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Trabzonspor'a 3-2 mağlup olarak 19 maçlık galibiyet serisi sona eren Fenerbahçe, Galatasaray'la aynı puana sahip olmasına rağmen ligde averaj farkıyla liderliğini korumuş oldu.