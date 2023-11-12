Süper Lig | Adana Demirspor-Fenerbahçe (Maç sonucu)

37. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun pasıyla kale sahası sağ köşesinde topla buluşan Osayi'nin yakın mesafeden vuruşunda top dışarı çıktı.



43. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun ceza sahası dışından sert şutunda yerden seken top çok az farkla sol direğin yanından dışarı çıktı.



45+1. dakikada İrfan Can Kahveci'nin sağ kanattan ortasında kale sahası köşesinde topla buluşan Dzeko'nun gelişine vuruşunda köşede iyi yer tutan kaleci Ertaç Özbir topa hakim oldu.



Müsabakanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.



Öte yandan, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve Yardımcı Antrenör Daniele Russo da maçı takip etti.