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Süper Lig | Alanyaspor 0-1 Fenerbahçe (Maç sonucu)

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda karşılaştığı Corendon Alanyaspor'u İrfan Can Kahveci'nin ilk yarıda attığı golle 1-0 mağlup etti. Sarı-lacivertliler, bu sezon sahaya çıktığı 12. resmi maçı da galibiyetle tamamladı. Ligdeki puanını 15'e çıkaran Fenerbahçe, zirvedeki yerini korudu.

Süper Lig | Alanyaspor 0-1 Fenerbahçe (Maç sonucu) - 1

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaştı. 

Alanya Oba Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci'nin 42. dakikadaki golüyle 1-0 kazandı.

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Süper Lig | Alanyaspor 0-1 Fenerbahçe (Maç sonucu) - 2

ZİRVEDEKİ YERİNİ KORUDU

Ligde çıktığı 5 karşılaşmayı da kazanan Fenerbahçe, 15 puanla zirvedeki yerini korudu.

Süper Lig | Alanyaspor 0-1 Fenerbahçe (Maç sonucu) - 3

FENERBAHÇE'DEN 12'DE 12

Fenerbahçe, bu sezon sahaya çıktığı 12. resmi maçı da galibiyetle tamamladı.

Süper Lig'de 5, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise 7 maça çıkan sarı-lacivertliler, bu karşılaşmaların hepsini galibiyetle tamamladı.

Bu maçlarda 33 gol atan İsmail Kartal'ın öğrencileri, kalesinde sadece 8 gol gördü.

Süper Lig | Alanyaspor 0-1 Fenerbahçe (Maç sonucu) - 4

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi karşılaşmasının ardından 28 Eylül Perşembe günü ertelenen RAMS Başakşehir maçına çıkacak.

Süper Lig | Alanyaspor 0-1 Fenerbahçe (Maç sonucu) - 5

MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

9. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında Ferdi Kadıoğlu'nun pasında ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Dzeko'nun şutunda, kaleci Yusuf Karagöz meşin yuvarlağı kontrol etti.

11. dakika Eduardo'nun ceza sahası dışından şutunda Djiku'ya çarpan top kornere gitti.

39. dakikada Novais'in sağ köşeden korner atışıyla ceza sahasına gönderdiği ortada topla buluşan Aliti'nin şutunda, kaleci Livakovic gole izin vermedi.

43. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Dzeko'nun ceza alanında pasında sağ çaprazda topla buluşan İrfan Can Kahveci, topu ağlara gönderdi: 0-1.

Süper Lig | Alanyaspor 0-1 Fenerbahçe (Maç sonucu) - 6

56. dakikada Fred'in sağ çaprazdan serbest vuruşla ceza sahasına gönderdiği ortaya iyi yükselen Dzeko'nun kafa şutunda, top yandan auta çıktı.

58. dakikada Szymanski'nin ceza sahası sol çaprazdan şutunda, meşin yuvarlak yandan dışarıya gitti.

59. dakikada hakem Atilla Karaoğlan, Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan'ı yaptığı itirazlar sonucu kırmızı kartla saha dışına gönderdi.

Kalan sürede iki takımın da çabaları gol getirmedi ve karşılaşmayı Fenerbahçe 1-0 kazandı.

Süper Lig | Alanyaspor 0-1 Fenerbahçe (Maç sonucu) - 7

Kırmızı kart: Dk. 59 Ömer Erdoğan (teknik direktör) (Corendon Alanyaspor)

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Süper Lig | Alanyaspor 0-1 Fenerbahçe (Maç sonucu) - 8

Sarı kartlar: Dk. 21 Dzeko, Dk. 34 İrfan Can Kahveci, Dk. 66 Ferdi Kadıoğlu, Dk. 75 Tadic, Dk. 85 Batshuayi, Dk. 88 Djiku (Fenerbahçe), Dk. 40 Coelho, Dk. 90+6 Anderson Silva (Corendon Alanyaspor)

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