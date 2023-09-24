Süper Lig | Alanyaspor 0-1 Fenerbahçe (Maç sonucu)
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda karşılaştığı Corendon Alanyaspor'u İrfan Can Kahveci'nin ilk yarıda attığı golle 1-0 mağlup etti. Sarı-lacivertliler, bu sezon sahaya çıktığı 12. resmi maçı da galibiyetle tamamladı. Ligdeki puanını 15'e çıkaran Fenerbahçe, zirvedeki yerini korudu.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaştı.
Alanya Oba Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci'nin 42. dakikadaki golüyle 1-0 kazandı.