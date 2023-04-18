Süper Lig | Alanyaspor 1-4 Galatasaray (Maç sonucu)

ALANYASPOR İLK 11'DE DEĞİŞİKLİĞE GİTTİ

Corendon Alanyaspor'un teknik direktörü Ersun Yanal, 29. haftadaki Fraport TAV Antalyaspor maçına göre ilk 11'de 3 değişikliğe gitti.

Son maçın ilk 11'inde kendilerine yer bulan isimlerden Furkan Bayır'ın yerine Leroy Fer, Jure Balkovec'in yerine Yusuf Özdemir ve Umut Güneş'in yerine de Arnaud Lusamba ilk 11'de sahaya çıktı.

Corendon Alanyaspor'un Galatasaay karşısındaki ilk 11'i; Alex Runarsson, Pedro Pereira,Khadim Rassoul, Fatih Aksoy, Yusuf Özdemir, Leroy Fer, Idrissa Doumbia, Arnaud Lusamba, Efecan Karaca, Ivan Cavaleiro, Ahmed Hassan'dan oluştu.