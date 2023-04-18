Süper Lig | Alanyaspor 1-4 Galatasaray (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında lider Galatasaray, deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaştı.
Konuk takım, maçtan 4-1 galip ayrıldı.
Karşılaşmada Galatasaray'ın gollerini 14. dakikada Abdülkerim Bardakcı, 42. dakikada Mauro Icardi, 48. dakikada Mertens ve 63. dakikada Rashica kaydetti.
Alanyaspor'un tek golü ise 17. dakikada penaltıdan Efecan Karaca'dan geldi.
Son 2 Süper Lig maçında 10 gol atan Galatasaray puanını 69 yaptı. Sarı kırmızılılar gol averajını ise +44 yaptı.
Bu sezon 13. kez yenilen Alanyaspor 32 puanda kaldı.
12. dakikada gelişen Galatasaray atağında Nelsson'un savunma arkasına attığı uzun topu Icardi kafayla kalecinin üzerinden aşırtmak istedi. Kaleci Runarsson iki hamlede topu çizgi üzerinde kontrol etti.
14. dakikada Galatasaray öne geçti. Sağ kanatta Rashica'nın düşürülmesi sonucu kazanılan serbest vuruşu kullanan Kerem Aktürkoğlu, topu ceza sahası içine gönderdi. Abdülkerim Bardakcı, rakip takım oyuncuları arasında kafayla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-1.
17. dakikada Alanyaspor beraberliği yakaladı. Sol kanattan ceza sahasına giren Yusuf Özdemir, Sacha Boey'in müdahalesiyle yerde kalırken, hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Efecan Karaca, takımına beraberliği getirdi: 1-1.
35. dakikada sağ kanatta gelişen Alanyaspor atağında Doumbia'nın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Pereira'nın vuruşunda, meşin yuvarlağı Muslera çıkardı. Kaleciden dönen topu Galatasaray defansı tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.
42. dakikada Galatasaray tekrar öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Mertens, topu ceza sahasına ortaladı. Icardi'nin gelişine sert vurduğu meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-2.
45+5. dakikada sol kanattan gelişen Galatasaray atağında Adekugbe'nin son çizgiye inerek ortasında, Rashica kafayla topa vurdu. Kaleci Runarsson meşin yuvarlağı güçlükle çeldi.
Karşılaşmanın ilk yarısını Galatasaray 2-1 üstün tamamladı.
İkinci yarıya etkili başlayan Galatasaray, 48. dakikada Mertens'in ceza sahası dışından attığı golle farkı 2'ye çıkardı.
Sarı kırmızılı takım, 63. dakikada Sam Adekugbe'nin pasında Milot Rashica'yla 4. golünü attı.
Karşılaşma Galatasaray'ın 4-1 galibiyetiyle sonuçlandı.
Galatasaray, son maçına göre Alanyaspor karşısında ilk 11'de değişikliğe gitmedi.
Sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Okan Buruk, Corendon Alanyaspor karşısına, Yukatel Kayserispor'a karşı oynadığı ilk 11 ile sahaya çıktı.
Galatasaray maça; Fernando Muslera, Sacha Boey, Abdülkerim Bardakcı, Victor Nelsson, Samuel Adekugbe, Lucas Torreira, Sergio Oliveria, Milot Rashica, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi 11'iyle başladı.
Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde ise Kaan Ayhan, Fredrik Midtsjö, Nicolo Zaniolo, Okan Kocuk, Leo Dubois, Yunus Akgün, Bafetimbi Gomis, Berkan Kutlu, Barış Alper Yılmaz ve Juan Mata oturdu.
Galatasaray'da Mathias Ross, Emre Taşdemir, Kazımcan Karataş ve Yusuf Demir ise maçın kadrosuna alınmadı.
Corendon Alanyaspor'un teknik direktörü Ersun Yanal, 29. haftadaki Fraport TAV Antalyaspor maçına göre ilk 11'de 3 değişikliğe gitti.
Son maçın ilk 11'inde kendilerine yer bulan isimlerden Furkan Bayır'ın yerine Leroy Fer, Jure Balkovec'in yerine Yusuf Özdemir ve Umut Güneş'in yerine de Arnaud Lusamba ilk 11'de sahaya çıktı.
Corendon Alanyaspor'un Galatasaay karşısındaki ilk 11'i; Alex Runarsson, Pedro Pereira,Khadim Rassoul, Fatih Aksoy, Yusuf Özdemir, Leroy Fer, Idrissa Doumbia, Arnaud Lusamba, Efecan Karaca, Ivan Cavaleiro, Ahmed Hassan'dan oluştu.