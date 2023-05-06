Süper Lig | Antalyaspor 1-3 Beşiktaş (Maç sonucu)

83'te Bünyamin Balcı kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. 84'te Cenk Tosun Beşiktaş'ı 2-1 öne geçiren golü attı. 90'da Aboubakar skoru tayin etti: 1-3.

Maçı 3-1 kazanan Beşiktaş puanını 68 yaptı ve 2 maç fazlasıyla ikinci sıraya yükseldi. Antalyaspor ise 36 puanda kaldı.