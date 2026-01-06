Süper Lig ara transfer döneminde resmileşen imzalar
Süper Lig'de 2 Ocak'ta başlayan ve 6 Şubat'ta sona erecek transfer dönemi hızlı başladı. İşte resmileşen imzalar...
Musaba
Fenerbahçe
Arif Boşluk
Konyaspor
Sander Svendsen
Konyaspor
Alexis Antunes
Göztepe
Deniz Türüç
Konyaspor
Berkan Kutlu
Konyaspor
Kamil Ahmet Çörekçi
Kasımpaşa
Guilherme Luiz Oliveira da Silva
Göztepe
Ahmed Traore
Karagümrük