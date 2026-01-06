Süper Lig ara transfer döneminde resmileşen imzalar

06.01.2026 21:09

Son Güncelleme: 06.01.2026 21:35

NTV - Haber Merkezi

Süper Lig'de 2 Ocak'ta başlayan ve 6 Şubat'ta sona erecek transfer dönemi hızlı başladı. İşte resmileşen imzalar...

Resmi Kurum

Musaba

 

Fenerbahçe

Süper Lig ara transfer döneminde resmileşen imzalar 1
Resmi Kurum

Arif Boşluk

 

Konyaspor

Süper Lig ara transfer döneminde resmileşen imzalar 2
Resmi Kurum

Sander Svendsen

 

Konyaspor

Süper Lig ara transfer döneminde resmileşen imzalar 3
Resmi Kurum

Alexis Antunes

 

Göztepe

Süper Lig ara transfer döneminde resmileşen imzalar 4
Resmi Kurum

Deniz Türüç

 

Konyaspor

Süper Lig ara transfer döneminde resmileşen imzalar 5
Resmi Kurum

Berkan Kutlu

 

Konyaspor

Süper Lig ara transfer döneminde resmileşen imzalar 6
Resmi Kurum

Kamil Ahmet Çörekçi

 

Kasımpaşa

Süper Lig ara transfer döneminde resmileşen imzalar 7
Resmi Kurum

Guilherme Luiz Oliveira da Silva

 

Göztepe

Süper Lig ara transfer döneminde resmileşen imzalar 8
Resmi Kurum

Ahmed Traore

 

Karagümrük