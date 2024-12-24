Süper Lig ara transfer sezonu: Transfer dönemi ne zaman başlayıp bitecek?

Şampiyonluk yarışının hız kesmeden devam ettiği Süper Lig'de 17. hafta geride kaldı ve ilk yarı tamamlandı. Ligin ilk yarısının sona ermesi ile bu kez ara transfer döneminin ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Şampiyonluk yarışındaki takımlar ve alt sıralarda ligde tutunma mücadelesi veren takımlar, ara transfer döneminde eksik bölgelerine takviyeler yapacak. İşte, Süper Lig ara transfer sezonu tarihi...