Süper Lig ara transfer sezonu: Transfer dönemi ne zaman başlayıp bitecek?
2024-2025 sezonu ara transfer dönemine geri sayım başladı. Özellikle sakatlık ve formsuzluk sebebiyle oyuncularından yararlanamayan takımlar şimdiden ara transfer çalışmalarına başladı. Şampiyonluk mücadelesinde geride kalan takımlar takviye çalışmalarına başlarken gözler transfer dönemi tarihlerine çevrildi. Peki, Süper Lig ara transfer dönemi ne zaman?
Şampiyonluk yarışının hız kesmeden devam ettiği Süper Lig'de 17. hafta geride kaldı ve ilk yarı tamamlandı. Ligin ilk yarısının sona ermesi ile bu kez ara transfer döneminin ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Şampiyonluk yarışındaki takımlar ve alt sıralarda ligde tutunma mücadelesi veren takımlar, ara transfer döneminde eksik bölgelerine takviyeler yapacak. İşte, Süper Lig ara transfer sezonu tarihi...