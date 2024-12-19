Süper Lig ara transfer sezonu: Transfer dönemi ne zaman başlıyor?
Şampiyonluk yarışının hız kesmeden devam ettiği Süper Lig'de 17. hafta geldi çattı. Ligin ilk yarısının bitmesine az bir zaman kala, ara transfer döneminin ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Şampiyonluk yarışındaki takımlar ve alt sıralarda ligde tutunma mücadelesi veren takımlar, ara transfer döneminde eksik bölgelerine takviyeler yapacak. Peki, Süper Lig ara transfer dönemi ne zaman?
2024-2025 sezonu ara transfer dönemine geri sayım başladı. Özellikle sakatlık ve formsuzluk sebebiyle oyuncularından yararlanamayan takımlar şimdiden ara transfer çalışmalarına başladı. Şampiyonluk mücadelesinde geride kalan takımlar takviye çalışmalarına başlarken gözler transfer dönemi tarihlerine çevrildi. İşte, Süper Lig ara transfer sezonu tarihi...