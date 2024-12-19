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Süper Lig ara transfer sezonu: Transfer dönemi ne zaman başlıyor?

Şampiyonluk yarışının hız kesmeden devam ettiği Süper Lig'de 17. hafta geldi çattı. Ligin ilk yarısının bitmesine az bir zaman kala, ara transfer döneminin ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Şampiyonluk yarışındaki takımlar ve alt sıralarda ligde tutunma mücadelesi veren takımlar, ara transfer döneminde eksik bölgelerine takviyeler yapacak. Peki, Süper Lig ara transfer dönemi ne zaman?

Süper Lig ara transfer sezonu: Transfer dönemi ne zaman başlıyor? - 1

2024-2025 sezonu ara transfer dönemine geri sayım başladı. Özellikle sakatlık ve formsuzluk sebebiyle oyuncularından yararlanamayan takımlar şimdiden ara transfer çalışmalarına başladı. Şampiyonluk mücadelesinde geride kalan takımlar takviye çalışmalarına başlarken gözler transfer dönemi tarihlerine çevrildi. İşte, Süper Lig ara transfer sezonu tarihi...

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Süper Lig ara transfer sezonu: Transfer dönemi ne zaman başlıyor? - 2

ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından, Süper Lig 2024-2025 ara transfer dönemi tarihleri belli oldu.

Buna göre; Futbolda ara transfer dönemi 13 Ocak 2025'te başlayıp, 11 Şubat 2025 tarihinde sona erecek.

Süper Lig ara transfer sezonu: Transfer dönemi ne zaman başlıyor? - 3

SÜPER LİG'DE İKİNCİ YARI NE ZAMAN BİTECEK?

İkinci yarı 3, 4, 5, 6 Ocak 2025 tarihlerinde oynanacak olan 18. hafta müsabakalarıyla başlayacak ve sezon 1 Haziran 2025 tarihinde sona erecek.

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