Süper Lig ara transfer sezonu: Transfer dönemi ne zaman başlıyor?

ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından, Süper Lig 2024-2025 ara transfer dönemi tarihleri belli oldu.



Buna göre; Futbolda ara transfer dönemi 13 Ocak 2025'te başlayıp, 11 Şubat 2025 tarihinde sona erecek.