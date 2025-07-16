Süper Lig başlangıç tarihi 2025: Süper Lig ne zaman başlıyor? 2025-2026 Süper Lig derbi ve ilk hafta maç takvimi

Süper Lig’de yeni sezonun başlama tarihi netleşti. 2025-2026 sezonu, 8 Ağustos Cuma günü başlayacak ve futbolseverler yeniden yeşil sahalara kilitlenecek. Yoğun maç takvimi ve dev transferlerle birlikte takımların zirve yarışı bu sezon her zamankinden daha çetin geçecek. İşte ilk düdük öncesi yeni sezon tarihi ve ilk hafta maç takvimi.