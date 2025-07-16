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Süper Lig başlangıç tarihi 2025: Süper Lig ne zaman başlıyor? 2025-2026 Süper Lig derbi ve ilk hafta maç takvimi

2025-2026 sezonu Süper Lig heyecanı için geri sayım başladı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), futbolseverlerin merakla beklediği yeni sezonun başlama tarihini resmen duyurdu. Yeni sezonda takımlar, Avrupa kupaları ve milli takım takvimi göz önünde bulundurularak yoğun bir fikstürle sahaya çıkacak. İşte 2025-2026 Süper Lig sezonu başlangıç tarihi ve ilk hafta maçları.

Süper Lig başlangıç tarihi 2025: Süper Lig ne zaman başlıyor? 2025-2026 Süper Lig derbi ve ilk hafta maç takvimi - 1

Süper Lig’de yeni sezonun başlama tarihi netleşti. 2025-2026 sezonu, 8 Ağustos Cuma günü başlayacak ve futbolseverler yeniden yeşil sahalara kilitlenecek. Yoğun maç takvimi ve dev transferlerle birlikte takımların zirve yarışı bu sezon her zamankinden daha çetin geçecek. İşte ilk düdük öncesi yeni sezon tarihi ve ilk hafta maç takvimi.

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Süper Lig başlangıç tarihi 2025: Süper Lig ne zaman başlıyor? 2025-2026 Süper Lig derbi ve ilk hafta maç takvimi - 2

2025-2026 SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Türkiye Futbol Federasyonu’nun yaptığı açıklamaya göre, 2025-2026 Süper Lig sezonu 8 Ağustos 2025 Cuma günü başlayacak.

Süper Lig başlangıç tarihi 2025: Süper Lig ne zaman başlıyor? 2025-2026 Süper Lig derbi ve ilk hafta maç takvimi - 3

DERBİ HAFTALARI

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın birbirleriyle oynayacağı derbiler 8-11-14'üncü haftalarda oynanacak.

5. hafta: Fenerbahçe-Trabzonspor
8. hafta: Galatasaray-Beşiktaş
11. hafta: Beşiktaş-Fenerbahçe
11. hafta: Galatasaray-Trabzonspor
14. hafta: Fenerbahçe-Galatasaray
16. hafta: Trabzonspor-Beşiktaş

Süper Lig başlangıç tarihi 2025: Süper Lig ne zaman başlıyor? 2025-2026 Süper Lig derbi ve ilk hafta maç takvimi - 4

1. HAFTA MAÇLARI

Süper Lig'de yeni sezonun perdesi, 8-9-10 ve 11 Ağustos'ta oynanacak ilk hafta maçlarıyla açılacak.

Fenerbahçe - Alanyaspor
Kayserispor - Beşiktaş
Gaziantep FK - Galatasaray
Trabzonspor - Kocaelispor

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