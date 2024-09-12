Süper Lig derbi tarihi: Fenerbahçe-Galatasaray maçı ne zaman?
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'de 3. hafta erteleme maçlarıyla 5. ve 6. hafta programlarını açıkladı. Bu gelişmenin ardından 6. haftada Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki derbi maçın tarihi de belli oldu. Peki, Fenerbahçe-Galatasaray maçı ne zaman?
Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, sahasında ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk edecek. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yayımlanan fikstür sonrasında, Süper Lig'de derbi tarihleri belli oldu.