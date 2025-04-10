Süper Lig devi gözünü kararttı, fırsat imzası ortaya çıktı: Bayern Münih'ten Türkiye'ye transfer

18 YAŞINDA A TAKIM'A ÇAĞRILDI

Henüz 10 yaşındayken Bayern Münih altyapısının ilgisini çeken Müller, 2000 yazında kulübe katıldı.



13 Eylül 1989'da Almanya'nın Weilheim şehrinde doğan Thomas Müller, futbol hayatına Münih'e 48 kilometre uzaklıktaki TSV Pähl'ın altyapısında başladı.



Hücum hattında her pozisyonda oynaması, fırsatçılığı ve tekniğiyle yaşıtlarının ilerisinde bir futbolcu görüntüsü çizen Müller, U19 Bundesliga Şampiyonası'nın hem yarı finalinde hem de finalinde gol atmasıyla A takım teknik direktörü Jürgen Klinsmann'ın radarına girdi.



15 Ağustos 2008'de Hamburg'da oynanan maçta henüz 18 yıl 11 ay 2 günlük olan Müller, ilk defa Bayern Münih A Takımı için maça çıktı.

2008/09 sezonunda henüz 18 yaşındayken kendisini Jürgen Klinsmann'ın kadrosunda yer bulan Müller, 79'uncu dakikada Miroslav Klose'nin yerine oyuna girmişti.