Süper Lig devi, sezonun ilk transferine çok yakın. Anlaşma sağlandı
22.04.2026 12:51
NTV - Haber Merkezi
Süper Lig'de bitime 4 hafta kala yarış iyiden iyiye şekillenirken, transfer haberleri de gündeme gelmeye başladı.
Trendyol Süper Lig'de bu sezon istenen performansı sergileyemeyen ancak yeni sezona şampiyonluk umuduyla girmeyi hedefleyen Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yşaanıyor.
Kadrosunda ciddi bir değişime gitmesi beklenen siyah-beyazlıların ilk transferini sol bek pozisyonuna yapacağı iddia edildi.
HER KONUDA ANLAŞMAYA VARILDI
Sky Sports'un haberine göre Beşiktaş, Leverkusen forması giyen Alejandro Grimaldo ile her konuda anlaşmaya vardı.
Haberin devamında siyah-beyazlı kulübün İspanyol oyuncuyu sunulan proje ve takımda üstleneceği rol konusunda ikna ettiği belirtilirken, Grimaldo'nun kariyerine İstanbul'da devam etmeye hazır olduğu aktarıldı.
20 MİLYON EURO
Transferin resmiyete dökülmesi için Leverkusen'in Beşiktaş'tan 20 milyon euro talep ettiği yazıldı.
Siyah-beyazlıların, 30 yaşındaki futbolcu için pazarlıklarını sürdürdüğü kaydedildi.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Bu sezon Leverkusen formasıyla 41 maçta boy gösteren Grimaldo, 14 gol - 11 asistlik bir performans sergiledi.