Süper Lig devlerine fırsat kapısı: Küme düşürülen Lyon'a hücum
Küme düşürülen Lyon'un yaşadığı mali kriz nedeniyle oyuncularını hızlıca satmayı planladığı kaydedildi.
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Olimpik Lyon, mali yükümlülüklerini yerine getirememesi nedeniyle 2. lige düşürüldü.
Fransa'nın L'Equipe gazetesinde yer alan habere göre, Ulusal Yönetim Kontrol Müdürlüğü (DNCG), yaptığı açıklamada Olympique Lyon'un profesyonel futbol mali gözlemcisi tarafından talep edilen garantileri sağlayamadığını bildirdi.