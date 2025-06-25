Süper Lig devlerine fırsat kapısı: Küme düşürülen Lyon'a hücum

Yaklaşık 500 milyon euro'yu aşan borç yükü altında bulunan Lyon'un, DNCG tarafından belirlenen mali gereklilikleri karşılayamadığı ve kendisine tanınan süreye rağmen yeterli mali garanti sunamadığı ifade edildi.



Bu arada Lyon'un bu karara itiraz hakkı bulunuyor.