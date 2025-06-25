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Süper Lig devlerine fırsat kapısı: Küme düşürülen Lyon'a hücum

Küme düşürülen Lyon'un yaşadığı mali kriz nedeniyle oyuncularını hızlıca satmayı planladığı kaydedildi.

Süper Lig devlerine fırsat kapısı: Küme düşürülen Lyon'a hücum - 1

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Olimpik Lyon, mali yükümlülüklerini yerine getirememesi nedeniyle 2. lige düşürüldü.

Fransa'nın L'Equipe gazetesinde yer alan habere göre, Ulusal Yönetim Kontrol Müdürlüğü (DNCG), yaptığı açıklamada Olympique Lyon'un profesyonel futbol mali gözlemcisi tarafından talep edilen garantileri sağlayamadığını bildirdi.

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Süper Lig devlerine fırsat kapısı: Küme düşürülen Lyon'a hücum - 2

Yaklaşık 500 milyon euro'yu aşan borç yükü altında bulunan Lyon'un, DNCG tarafından belirlenen mali gereklilikleri karşılayamadığı ve kendisine tanınan süreye rağmen yeterli mali garanti sunamadığı ifade edildi.

Bu arada Lyon'un bu karara itiraz hakkı bulunuyor.

Süper Lig devlerine fırsat kapısı: Küme düşürülen Lyon'a hücum - 3

SÜPER LİG TAKIMLARININ FIRSAT KAPISI

Lyon'un küme düşürülmesiyle birlikte futbolcuların, menajerlerine takım bulmaları için yetki verdiği iddia edildi.

Borçlarını kapatmak isteyen Fransız ekibinin, kadrosundaki oyuncularını piyasa değerlerinden daha uygun bir paraya satma ihtimalinin bulunduğu da öne sürüldü.

Süper Lig ekiplerinin transferde "fırsat kapısı" olarak görebileceği Lyon'un piyasa değeri en yüksek futbolcuları şu şekilde:

Süper Lig devlerine fırsat kapısı: Küme düşürülen Lyon'a hücum - 4

MALICK FOFANA (20)

Piyasa değeri: 30 milyon euro
Mevkisi: Kanat

Süper Lig devlerine fırsat kapısı: Küme düşürülen Lyon'a hücum - 5

GEORGES MIKAUTADZE (24)

Piyasa değeri: 22 milyon euro
Mevkisi: Santrfor

Süper Lig devlerine fırsat kapısı: Küme düşürülen Lyon'a hücum - 6

ERNEST NUAMAH (21)

Piyasa değeri: 15 milyon euro
Mevkisi: Kanat

Süper Lig devlerine fırsat kapısı: Küme düşürülen Lyon'a hücum - 7

MOUSSA NIAKHATE (29)

Piyasa değeri: 15 milyon euro
Mevkisi: Stoper

Süper Lig devlerine fırsat kapısı: Küme düşürülen Lyon'a hücum - 8

CORENTIN TOLISSO (30)

Piyasa değeri: 12 milyon euro
Mevkisi: Orta saha

Süper Lig devlerine fırsat kapısı: Küme düşürülen Lyon'a hücum - 9

AINSLEY MAITLAND-NILES (27)

Piyasa değeri: 12 milyon euro
Mevkisi: Sağ bek

Süper Lig devlerine fırsat kapısı: Küme düşürülen Lyon'a hücum - 10

LUCAS PERRI (27)

Piyasa değeri: 10 milyon euro
Mevkisi: Kaleci

Süper Lig devlerine fırsat kapısı: Küme düşürülen Lyon'a hücum - 11

DUJE CALETA-CAR (28)

Piyasa değeri: 7 milyon euro
Mevkisi: Stoper

Süper Lig devlerine fırsat kapısı: Küme düşürülen Lyon'a hücum - 12

ABNER (25)

Piyasa değeri: 7 milyon euro
Mevkisi: Sol bek

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