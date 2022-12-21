Süper Lig ekibi Giresunspor kupadan elendi: TFF 2. Lig ekibi Karacabey Belediyespor'dan 5-0'lık galibiyet

32’nci dakikada Giresunspor savunması ofsayt diye duraksadı. Ömer savunma arkasına Abdullah’ın attığı topta Ferhat’la karşı karşıya kalıp şık bir gole imza attı: 0-2.



50’nci dakikada Karacabey savunmasından seken topu alan Abdullah, kaleci ile karşı karşıya kaldığı anda yaptığı vuruşta topu ağlarla buluşturdu: 0-3.





