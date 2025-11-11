Süper Lig ertelenecek mi, ara mı verilecek? TFF'den bahis soruşturması sonrası kritik toplantı
Hakemlere yönelik bahis soruşturmasının ardından soruşturma kapsamı genişletildi. TFF, bahis oynadığı tespit edilen 1024 futbolcunun PFDK’ya sevk edildiğini duyurdu. Bahis soruşturmasında adı geçen futbolculardan peş peşe açıklamalar gelirken federasyon bugün saat 17.00’da Riva’da olağanüstü toplanacak. Yönetim kurulu kararına göre alt liglerde futbola 2 hafta ara verildi. Peki Süper Lig ertelenecek mi, ara mı verilecek?
Türkiye Futbol Federasyonu bahis soruşturmasında adı geçen 1024 futbolcuyu tedbirli olarak PFDK’ya sevk etti. Futbolcuların 48 saat içerisinde itiraz etme ve savunma hakkı bulunuyor. Yönetmeliğe göre futbolculara oynadıkları bahis yoğunluğuna göre 3 ay ila 12 ay arasında disiplin cezası verilebilecek.
Hukukçuların değerlendirmelerine göre futbolcuların kendi maçlarına bahis yapması durumunda cezalar daha da artabilecek. TFF’den yapılan açıklamada Süper Lig’de bahis yapan oyuncu sayısı 27 olarak açıklandı. Federasyon futbolcuların PFDK’ya sevk edilmesi sebebiyle kulüplerin eksiklerini tamamlayabilmesi adına kış trasnfer dönemine ilave yapılması görüşme yapıyor.
SÜPER LİG ERTELENECEK Mİ, ARA MI VERİLECEK?
Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamada yönetim kurulunun aldığı kararla Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig’e iki hafta ara verildi.
FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri sebebiyle Süper Lig, kısa süreli milli araya girdi. Milli ara sebebiyle Süper Lig’de maçların tatil olmasına ilişkin bir karar çıkmadı.
Açıklanan takvime göre Süper Lig’de milli ara 22 Kasım’da oynanacak Kayserispor - Gaziantep FK maçıyla sona erecek. Süper Lig maçlarına ara verilmesi veya ertelenmesi gündemde bulunmuyor.
FEDERASYON TOPLANTI YAPACAK
Hakemlerin ardından bahis soruşturması futbolculara sıçrarken Türkiye Futbol Federasyonu Riva’da olağanüstü toplanma kararı aldı.
Federasyon bahis soruşturmasını değerlendirmek amacıyla bugün (11 Kasım) saat 17:00’de toplanacak. Toplantıda bahis soruşturmasında futbolcuların cezaları, kulüplerin durumu görüşülecek.
SÜPER LİG’DE HANGİ FUTBOLCULAR BAHİS OYNADI?
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan listede Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor’dan futbolcular yer aldı. İşte, bahis oynadığı iddiasıyla PFDK’ya sevk edilen oyuncular;
ERSİN DESTANOĞLU
NECİP UYSAL
İZZET ÇELİK
ENES KESKİN
YUSUF ÖZDEMİR
BEDİRHAN ÖZYURT
EFE DOĞAN
FURKAN ORAK
METEHAN BALTACI
EVREN EREN ELMALI
MUHAMMET TAHA GÜNEŞ
NAZIM SANGARE
İZZET FURKAN MALAK
UĞUR KAAN YILDIZ
KEREM KAYAARASI
MÜKREMİN ARDA TÜRKÖZ
EGE ALBAYRAK
ALİ EMRE YANAR
FURKAN BEKLEVİÇ
KEREM YUSUF SİRKECİ
CELİL YÜKSEK
BORAN BAŞKAN