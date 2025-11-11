Süper Lig ertelenecek mi, ara mı verilecek? TFF'den bahis soruşturması sonrası kritik toplantı

Türkiye Futbol Federasyonu bahis soruşturmasında adı geçen 1024 futbolcuyu tedbirli olarak PFDK’ya sevk etti. Futbolcuların 48 saat içerisinde itiraz etme ve savunma hakkı bulunuyor. Yönetmeliğe göre futbolculara oynadıkları bahis yoğunluğuna göre 3 ay ila 12 ay arasında disiplin cezası verilebilecek.

Hukukçuların değerlendirmelerine göre futbolcuların kendi maçlarına bahis yapması durumunda cezalar daha da artabilecek. TFF’den yapılan açıklamada Süper Lig’de bahis yapan oyuncu sayısı 27 olarak açıklandı. Federasyon futbolcuların PFDK’ya sevk edilmesi sebebiyle kulüplerin eksiklerini tamamlayabilmesi adına kış trasnfer dönemine ilave yapılması görüşme yapıyor.