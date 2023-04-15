Süper Lig | Fenerbahçe 2-1 MKE Ankaragücü (Maç sonucu)

Fenerbahçe, puanını 60'a yükseltti ve gerisinde olduğu Galatasaray ile olan puan farkını korudu. Ankaragücü ise 28 puanda kaldı.

Fenerbahçe, 30. haftada Başakşehir'e konuk olacak. MKE Ankaragücü ise sahasında Giresunspor ile karşılaşacak.