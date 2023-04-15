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Süper Lig | Fenerbahçe 2-1 MKE Ankaragücü (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, sahasında konuk ettiği MKE Ankaragücü'nü 87. dakikada Enner Valencia'nın penaltıdan, 90+6'da Crespo'nun golüyle 2-1 mağlup etti.

Süper Lig | Fenerbahçe 2-1 MKE Ankaragücü (Maç sonucu) - 1

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe sahasında MKE Ankaragücü'nü konuk etti.

Kadıköy'deki karşılaşma Fenerbahçe'nin 2-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı. 

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Süper Lig | Fenerbahçe 2-1 MKE Ankaragücü (Maç sonucu) - 2

Maçta goller; 81. dakikada Ali Sowe, 87. dakikada Enner Valencia (p) ve 90+6'da Crespo'dan geldi.

Süper Lig | Fenerbahçe 2-1 MKE Ankaragücü (Maç sonucu) - 3

Fenerbahçe, puanını 60'a yükseltti ve gerisinde olduğu Galatasaray ile olan puan farkını korudu. Ankaragücü ise 28 puanda kaldı.

Fenerbahçe, 30. haftada Başakşehir'e konuk olacak. MKE Ankaragücü ise sahasında Giresunspor ile karşılaşacak.

Süper Lig | Fenerbahçe 2-1 MKE Ankaragücü (Maç sonucu) - 4

FENERBAHÇE - MKE ANKARAGÜCÜ MAÇ ÖZETİ

Kadıköy'de oynan karşılaşmanın 8. dakikasında Arda Güler'in ceza sahası dışı sağ çaprazdan uzak köşeye yaptığı vuruşta kaleci Gökhan Akkan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

9. dakikada Arda'nın soldan kullandığı kornerde Samet Akaydın'ın ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşunda Kitsiou topu kale çizgisi üzerinde uzaklaştırdı.

41. dakikada Arda Güler'in sağdan kullandığı kornerde Szalai'in ceza sahasında yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üst direkten döndü.

Süper Lig | Fenerbahçe 2-1 MKE Ankaragücü (Maç sonucu) - 5

44. dakikada ceza yayının gerisinde topla buluşan Arda, Atakan Çankaya'yı çalımladıktan sonra ceza sahasına girdi. Ardından 3 rakip oyuncuyu oyundan düşüren genç futbolcunun karşı karşıya yaptığı vuruşta kaleci Gökhan gole izin vermedi.

45. dakikada Arda'nın soldan kullandığı kornerde Samet Akaydın'ın ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşunda top direkten oyun alanına döndü. Havalanıp kaleye yönelen meşin yuvarlağı kaleci Gökhan Akkan uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Süper Lig | Fenerbahçe 2-1 MKE Ankaragücü (Maç sonucu) - 6

FENERBAHÇE - MKE ANKARAGÜCÜ MAÇINDAN NOTLAR

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında MKE Ankaragücü'nü ağırlayan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, son oynadıkları Fatih Karagümrük maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 1'i zorunlu 5 değişikliğe gitti.

Süper Lig | Fenerbahçe 2-1 MKE Ankaragücü (Maç sonucu) - 7

Tecrübeli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada kart cezası nedeniyle Ferdi Kadıoğlu'nu kadroya alamadı.

Portekizli çalıştırıcı, Ferdi'nin yanı sıra sakatlığı sebebiyle Altay Bayındır'ı da oynatamazken, Willian Arao, İrfan Can Kahveci ve Emre Mor'u ise yedek soyundurdu.

Süper Lig | Fenerbahçe 2-1 MKE Ankaragücü (Maç sonucu) - 8

68 yaşındaki teknik adam, bu isimlerin yerine İrfan Can Eğribayat, Bright Osayi-Samuel, Miha Zajc, Diego Rossi ve Arda Güler'i ilk 11'de değerlendirdi.

Süper Lig | Fenerbahçe 2-1 MKE Ankaragücü (Maç sonucu) - 9

İRFAN CAN EĞRİBAYAT LİGDE İLK KEZ 11'DE ÇIKTI

Fenerbahçe'nin genç file bekçisi İrfan Can Eğribayat, bu sezon ilk kez bir lig maçına 11'de çıktı.

Sezon başında sarı-lacivertli takıma kiralık olarak katılan 24 yaşındaki kaleci, Altay'ın sakatlığında ligde forma şansı buldu.

İrfan Can, bu sezon Türkiye Kupası'nda 2 maça ilk 11'de başlamıştı.

Süper Lig | Fenerbahçe 2-1 MKE Ankaragücü (Maç sonucu) - 10

MKE Ankaragücü karşısında kalede İrfan Can Eğribayat'ı oynatan Jesus, savunma hattını Bright Osayi-Samuel, Samet Akaydın, Attila Szalai ve Ezgjan Alioski'den oluşturdu. Orta sahada İsmail Yüksek ile Miha Zajc'a şans veren deneyimli teknik adam, kanatlarda Arda Güler ile Diego Rossi'yi değerlendirdi. Jesus, gol yollarında ise Enner Valencia-Serdar Dursun ikilisine güvendi.

Süper Lig | Fenerbahçe 2-1 MKE Ankaragücü (Maç sonucu) - 11

Mor, Miguel Crespo, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci ve Joao Pedro ise yedek bekledi.

Süper Lig | Fenerbahçe 2-1 MKE Ankaragücü (Maç sonucu) - 12

FENERBAHÇE'DE 6 EKSİK

Fenerbahçe, MKE Ankaragücü karşısında 6 oyuncusundan yararlanamadı.

Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Ferdi Kadıoğlu'nun yanı sıra, sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Lincoln Henrique ve Joshua King müsabakada forma giyemedi.

Bu isimlerin yanı sıra henüz hazır olmayan Luan Peres ve Michy Batshuayi de kadroda yer almadı.

Gustavo Henrique de teknik heyet tercihiyle kadroda bulunmadı.

Süper Lig | Fenerbahçe 2-1 MKE Ankaragücü (Maç sonucu) - 13

OOSTERWOLDE KADRODA

Fenerbahçe'nin genç sol beki Jayden Oosterwolde, sakatlığının ardından kadroya alındı.

Sarı-lacivertlilerin 19 Mart'ta ligde Alanyaspor'u ağırladığı müsabakaya ilk 11'de başlayan 21 yaşındaki oyuncu, sakatlanarak maça devam edememişti.

Oosterwolde, yaklaşık 1 ay sonra ilk kez kadroda yer aldı.

Süper Lig | Fenerbahçe 2-1 MKE Ankaragücü (Maç sonucu) - 14
Süper Lig | Fenerbahçe 2-1 MKE Ankaragücü (Maç sonucu) - 15
Süper Lig | Fenerbahçe 2-1 MKE Ankaragücü (Maç sonucu) - 16
Süper Lig | Fenerbahçe 2-1 MKE Ankaragücü (Maç sonucu) - 17
Süper Lig | Fenerbahçe 2-1 MKE Ankaragücü (Maç sonucu) - 18
Süper Lig | Fenerbahçe 2-1 MKE Ankaragücü (Maç sonucu) - 19
Süper Lig | Fenerbahçe 2-1 MKE Ankaragücü (Maç sonucu) - 20
Süper Lig | Fenerbahçe 2-1 MKE Ankaragücü (Maç sonucu) - 21
Süper Lig | Fenerbahçe 2-1 MKE Ankaragücü (Maç sonucu) - 22
Süper Lig | Fenerbahçe 2-1 MKE Ankaragücü (Maç sonucu) - 23
Süper Lig | Fenerbahçe 2-1 MKE Ankaragücü (Maç sonucu) - 24
Süper Lig | Fenerbahçe 2-1 MKE Ankaragücü (Maç sonucu) - 25
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