NTV.COM.TR

Süper Lig: Fenerbahçe - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig’de Galatasaray’ın kazandığı hafta hata yapmak istemeyen Fenerbahçe, Samsunspor’u konuk ediyor. Karadeniz ekibi bu sezon gösterdiği performansla dikkat çekerken ligde üçüncü sırada bulunuyor. Galatasaray'ın maç fazlasıyla 10 puan fark açmasının ardından sarı-lacivertliler, Samsunspor karşısında mutlak galibiyet hedefliyor. Sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşma 2-2 beraberlikle sonuçlanmıştı. Peki Fenerbahçe -Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, mücadeleye ilişkin bilgiler…

Süper Lig: Fenerbahçe - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 1

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda Samsunspor ile kritik bir maça çıkacak. Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Diego Carlos, Çağlar Söyüncü, İsmail Yüksek ve Levent Mercan, zorlu müsabakada forma giyemeyecek. Peki, Fenerbahçe-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SPOR&SKOR HABERLERİ

Süper Lig: Fenerbahçe - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 2

FENERBAHÇE-SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Reeder Samsunspor'u konuk edecek.

Ülker Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakayı, hakem Cihan Aydın yönetecek. Karşılaşma Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.

Süper Lig: Fenerbahçe - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 3

SON 20 MAÇTA SADECE RANGERS'A YENİLDİ

Oynadığı son 20 resmi müsabakada tek mağlubiyetini Rangers'a karşı yaşayan Fenerbahçe, bu süreçte 5 beraberlik, 14 galibiyet elde etti.

Teknik direktör Jose Mourinho'nun ekibi, ligde ise oynadığı son 11 müsabakada rakiplerine boyun eğmedi.

Sarı-lacivertliler, haftaya 2 maç eksiğiyle lider Galatasaray'ın 10 puan gerisinde giriyor.

Ligin ilk yarısında iki takım arasında Samsun'da oynanan karşılaşma 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

Süper Lig: Fenerbahçe - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 4

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

Fenerbahçe, Reeder Samsunspor karşısında 4 oyuncusundan faydalanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Diego Carlos, Çağlar Söyüncü, İsmail Yüksek ve Levent Mercan, zorlu müsabakada forma giyemeyecek.

Süper Lig: Fenerbahçe - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 5

3 İSİM KART SINIRINDA

Fenerbahçe'de 3 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-lacivertlilerde Filip Kostic ve Mert Hakan Yandaş, kart görmeleri durumunda Bodrum FK deplasmanında forma giyemeyecek.

Bu isimlerin yanı sıra sakatlığı bulunan Çağlar Söyüncü de sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

DAHA FAZLA GÖSTER