Süper Lig: Fenerbahçe - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig’de Galatasaray’ın kazandığı hafta hata yapmak istemeyen Fenerbahçe, Samsunspor’u konuk ediyor. Karadeniz ekibi bu sezon gösterdiği performansla dikkat çekerken ligde üçüncü sırada bulunuyor. Galatasaray'ın maç fazlasıyla 10 puan fark açmasının ardından sarı-lacivertliler, Samsunspor karşısında mutlak galibiyet hedefliyor. Sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşma 2-2 beraberlikle sonuçlanmıştı. Peki Fenerbahçe -Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, mücadeleye ilişkin bilgiler…
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda Samsunspor ile kritik bir maça çıkacak. Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Diego Carlos, Çağlar Söyüncü, İsmail Yüksek ve Levent Mercan, zorlu müsabakada forma giyemeyecek. Peki, Fenerbahçe-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?