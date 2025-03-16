Süper Lig: Fenerbahçe - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda Samsunspor ile kritik bir maça çıkacak. Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Diego Carlos, Çağlar Söyüncü, İsmail Yüksek ve Levent Mercan, zorlu müsabakada forma giyemeyecek. Peki, Fenerbahçe-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?