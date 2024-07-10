Süper Lig fikstür çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 2024-2025 sezonu fikstürünün çekileceği tarihi açıkladı. Futbolseverlerin gözü şimdi fikstür çekimi yapılacak tarihlerde. Peki, Süper Lig fikstür çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig'de yeni sezon fikstür çekim tarihleri netlik kazandı. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Süper Lig fikstür çekiminin Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacağı bildirildi. İşte, Süper Lig fikstürü hakkında son bilgiler...