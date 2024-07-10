Süper Lig fikstür çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FİKSTÜR ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig 2024-2025 fikstürü, 11 Temmuz'da belli olacak



Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre fikstür çekimi, Süper Lig kulüp başkanları ve yöneticilerinin katılımıyla Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki Orhan Saka Konferans Salonu'nda saat 14.00'te gerçekleştirilecek.



Fikstür çekiminin, beİN sports ekranlarından canlı yayınlanması bekleniyor.