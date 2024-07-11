Süper Lig fikstür çekimi ne zaman, saat kaçta? TFF 2024-2025 Süper Lig fikstür çekimi canlı yayın bilgileri
Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 2024-2025 sezonu fikstürünün çekileceği tarihi açıkladı. Futbolseverlerin gözü şimdi fikstür çekimi yapılacak tarihlerde. Peki, Süper Lig fikstür çekimi ne zaman, saat kaçta? TFF 2024-2025 Süper Lig fikstür çekimi canlı yayın bilgilerini derledik.
Trendyol Süper Lig'de yeni sezon fikstür çekim tarihleri netlik kazandı. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Süper Lig fikstür çekiminin Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacağı bildirildi. İşte, Süper Lig fikstürü hakkında son bilgiler...