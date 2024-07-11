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Süper Lig fikstür çekimi ne zaman, saat kaçta? TFF 2024-2025 Süper Lig fikstür çekimi canlı yayın bilgileri

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 2024-2025 sezonu fikstürünün çekileceği tarihi açıkladı. Futbolseverlerin gözü şimdi fikstür çekimi yapılacak tarihlerde. Peki, Süper Lig fikstür çekimi ne zaman, saat kaçta? TFF 2024-2025 Süper Lig fikstür çekimi canlı yayın bilgilerini derledik.

Süper Lig fikstür çekimi ne zaman, saat kaçta? TFF 2024-2025 Süper Lig fikstür çekimi canlı yayın bilgileri - 1

Trendyol Süper Lig'de yeni sezon fikstür çekim tarihleri netlik kazandı. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Süper Lig fikstür çekiminin Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacağı bildirildi. İşte, Süper Lig fikstürü hakkında son bilgiler...

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Süper Lig fikstür çekimi ne zaman, saat kaçta? TFF 2024-2025 Süper Lig fikstür çekimi canlı yayın bilgileri - 2

FİKSTÜR ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig 2024-2025 fikstürü, 11 Temmuz'da belli olacak

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre fikstür çekimi, Süper Lig kulüp başkanları ve yöneticilerinin katılımıyla Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki Orhan Saka Konferans Salonu'nda saat 14.00'te gerçekleştirilecek.

Fikstür çekiminin, beİN sports ekranlarından canlı yayınlanması bekleniyor.

Süper Lig fikstür çekimi ne zaman, saat kaçta? TFF 2024-2025 Süper Lig fikstür çekimi canlı yayın bilgileri - 3

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?


Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonu 9-10-11-12 Ağustos'ta oynanacak maçlarla başlayacak.

Sezonun ilk yarısı 20-21-22-23 Aralık'taki 17. hafta müsabakalarının ardından tamamlanacak.

İkinci devrenin 3-4-5-6 Ocak'taki 18. hafta karşılaşmalarıyla başlayacağı ligde sezon, 1 Haziran 2025 tarihinde tamamlanacak.

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