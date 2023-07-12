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Süper Lig fikstür çekimi ne zaman? Süper Lig'de maçların programı merak ediliyor

Süper Lig fikstür çekimi futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Gelecek sezon destekleyecekleri takımların maç programını merak eden futbolseverler, TFF'nin fikstür çekimini ne zaman yapacağını ve tüm detaylarını öğrenmek istiyor. Peki, Süper Lig fikstür çekimi ne zaman?

Süper Lig fikstür çekimi ne zaman? Süper Lig'de maçların programı merak ediliyor - 1

2023-24 Süper Lig fikstür çekimi için gözler Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılacak açıklamaya çevrildi. Süper Lig 2023-2024 sezonu başlangıç ve bitiş tarihlerinin ardından şimdi de fikstürün belli olması bekleniyor. İşte, "Süper Lig fikstür çekimi ne zaman?" sorusunun yanıtı...

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Süper Lig fikstür çekimi ne zaman? Süper Lig'de maçların programı merak ediliyor - 2

SÜPER LİG FİKSTÜRÜ NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Süper Lig fikstür çekimi tarihi belli oldu.

Süper Lig'de bugün yapılması planlanan 2023-24 sezonu fikstür çekimi önümüzdeki haftaya ertelendi.

Süper Lig fikstür çekimi ne zaman? Süper Lig'de maçların programı merak ediliyor - 3

SÜPER LİG'DE YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Süper Lig ve TFF 1. Lig, 11, 12, 13 ve 14 Ağustos 2023 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak.

Sezon sonunda düzenlenecek olan 2024 UEFA Avrupa Şampiyonası da dikkate alınarak, Süper Lig'de sezon 19 Mayıs 2024 tarihinde tamamlanacak.

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