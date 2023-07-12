Süper Lig fikstür çekimi ne zaman? Süper Lig'de maçların programı merak ediliyor

2023-24 Süper Lig fikstür çekimi için gözler Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılacak açıklamaya çevrildi. Süper Lig 2023-2024 sezonu başlangıç ve bitiş tarihlerinin ardından şimdi de fikstürün belli olması bekleniyor. İşte, "Süper Lig fikstür çekimi ne zaman?" sorusunun yanıtı...