Süper Lig fikstür çekimi ne zaman? Süper Lig'de maçların programı merak ediliyor
Süper Lig fikstür çekimi futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Gelecek sezon destekleyecekleri takımların maç programını merak eden futbolseverler, TFF'nin fikstür çekimini ne zaman yapacağını ve tüm detaylarını öğrenmek istiyor. Peki, Süper Lig fikstür çekimi ne zaman?
2023-24 Süper Lig fikstür çekimi için gözler Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılacak açıklamaya çevrildi. Süper Lig 2023-2024 sezonu başlangıç ve bitiş tarihlerinin ardından şimdi de fikstürün belli olması bekleniyor. İşte, "Süper Lig fikstür çekimi ne zaman?" sorusunun yanıtı...