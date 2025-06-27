Süper Lig fikstür çekimi tarihi 2025-2026: Trendyol Süper Lig ne zaman başlıyor?

Futbolda yeni sezon heyecanı başlıyor. Türkiye Futbol Federasyonu 2025-2026 sezonunun planlamasını yapıyor. Trendyol Süper Lig'de fikstür çekimi için tarih belli oldu. Böylece ligdeki takımların maç tarihleri, saatleri, haftalık programları oluşturulacak. Süper Lig ne zaman başlıyor, fikstür çekimi hangi gün?