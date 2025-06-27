Süper Lig fikstür çekimi tarihi 2025-2026: Trendyol Süper Lig ne zaman başlıyor?
Trendyol Süper Lig'in 2025-2026 sezonu maç programı belli oluyor. TFF'den yapılan açıklamada fikstür çekiminin tarihine yer verildi. Böylece Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor gibi 18 takımın eşleşmeleri ve maç takvimleri kesinleşecek. Peki, Trendyol Süper Lig fikstür çekimi ne zaman, saat kaçta, nerede olacak?
Futbolda yeni sezon heyecanı başlıyor. Türkiye Futbol Federasyonu 2025-2026 sezonunun planlamasını yapıyor. Trendyol Süper Lig'de fikstür çekimi için tarih belli oldu. Böylece ligdeki takımların maç tarihleri, saatleri, haftalık programları oluşturulacak. Süper Lig ne zaman başlıyor, fikstür çekimi hangi gün?