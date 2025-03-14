Süper Lig fikstürü 28. hafta: Trendyol Süper Lig güncel puan durumu tablosu

Süper Lig'de bu sezon 19 takım kıyasıya yarış sergiliyor. 28. haftayı Galatasaray 68 puanla açarken hemen peşinde 61 puanla Fenerbahçe yer aldı. Yeni haftada oynanacak maçlardan elde edilecek her puan kritik bir öneme sahip olacak. 28. hafta Süper Lig fikstürü...