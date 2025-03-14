Süper Lig fikstürü 28. hafta: Trendyol Süper Lig güncel puan durumu tablosu
Trendyol Süper Lig 28. hafta karşılaşmaları ile mücadelelere sahne oluyor. Lig, 16 Mart günü oynanacak maçların ardından milli maç arasına girecek. Öncesinde puan tablosunda lider olan Galatasaray ve ikincilik koltuğundaki Fenerbahçe'nin puan rekabeti heyecanı yaşanacak. İşte, Süper Lig puan durumu ve maç takvimi...
Süper Lig'de bu sezon 19 takım kıyasıya yarış sergiliyor. 28. haftayı Galatasaray 68 puanla açarken hemen peşinde 61 puanla Fenerbahçe yer aldı. Yeni haftada oynanacak maçlardan elde edilecek her puan kritik bir öneme sahip olacak. 28. hafta Süper Lig fikstürü...