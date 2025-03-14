NTV.COM.TR

Süper Lig fikstürü 28. hafta: Trendyol Süper Lig güncel puan durumu tablosu

Trendyol Süper Lig 28. hafta karşılaşmaları ile mücadelelere sahne oluyor. Lig, 16 Mart günü oynanacak maçların ardından milli maç arasına girecek. Öncesinde puan tablosunda lider olan Galatasaray ve ikincilik koltuğundaki Fenerbahçe'nin puan rekabeti heyecanı yaşanacak. İşte, Süper Lig puan durumu ve maç takvimi...

Süper Lig fikstürü 28. hafta: Trendyol Süper Lig güncel puan durumu tablosu - 1

Süper Lig'de bu sezon 19 takım kıyasıya yarış sergiliyor. 28. haftayı Galatasaray 68 puanla açarken hemen peşinde 61 puanla Fenerbahçe yer aldı. Yeni haftada oynanacak maçlardan elde edilecek her puan kritik bir öneme sahip olacak. 28. hafta Süper Lig fikstürü...

SPOR&SKOR HABERLERİ

Süper Lig fikstürü 28. hafta: Trendyol Süper Lig güncel puan durumu tablosu - 2

SÜPER LİG FİKSTÜRÜ 28. HAFTA

Süper Lig'de 28. hafta maçları 14 Mart akşamı başlıyor, 16 Mart'ta son buluyor. İşte, takvim:

14 Mart Galatasaray - Antalyaspor (20:30)
15 Mart Gaziantep - Kayserispor (13:30)
15 Mart Kasımpaşa - Alanyaspor ( 16:00)
15 Mart Başakşehir - Trabzonspor (20:30)
15 Mart Konyaspor - Beşiktaş (20:30)
16 Mart Rizespor - Bodrum FK (13:30)
16 Mart Hatayspor - Sivasspor (16:00)
16 Mart Göztepe - Eyüpspor (16:00)
16 Mart Fenerbahçe - Samsunspor (20:30)

Süper Lig fikstürü 28. hafta: Trendyol Süper Lig güncel puan durumu tablosu - 3

SÜPER LİG PUAN DURUMU GÜNCEL

1.GALATASARAY - 68
2.FENERBAHÇE - 61
3.REEDER SAMSUNSPOR - 50
4.BEŞİKTAŞ - 44
5.İKAS EYÜPSPOR - 43
6.GÖZTEPE - 36
7.RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ - 36
8.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ - 35
9.ÇAYKUR RİZESPOR - 33
10.ONVO ANTALYASPOR - 33
11.TRABZONSPOR - 32
12.KASIMPAŞA - 32
13.CORENDON ALANYASPOR - 31
14.TÜMOSAN KONYASPOR - 28
15.NET GLOBAL SİVASSPOR - 27
16.SİPAY BODRUM FK - 27
17.BELLONA KAYSERİSPOR - 27
18.ATAKAŞ HATAYSPOR - 16
19.ADANA DEMİRSPOR / -2

Süper Lig fikstürü 28. hafta: Trendyol Süper Lig güncel puan durumu tablosu - 4

27 hafta Süper Lig maç sonuçları

BODRUM FK 1 - 0 KASIMPAŞA
KAYSERİSPOR 3 - 1 BAŞAKŞEHİR
ANTALYASPOR 2 - 1 ÇAYKUR RİZESPOR
TRABZONSPOR 1 - 2 HATAYSPOR
SİVASSPOR 3 - 1 GÖZTEPE
SAMSUNSPOR 3 - 2 ADANA DEMİRSPOR
EYÜPSPOR 2 - 1 TÜMOSAN KONYASPOR
ALANYASPOR 1 - 2 GALATASARAY
BEŞİKTAŞ 1 - 2 GAZİANTEP

DAHA FAZLA GÖSTER