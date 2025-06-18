Süper Lig fikstürü ne zaman çekiliyor? 2025-2026 Süper Lig başlangıç-bitiş tarihi ve fikstür çekimi
Trendyol Süper Lig'de yeni sezon heyecanı başladı. Taraftarlar, Galatasaray'ın şampiyon olduğu sezonu geride bırakırken yeni hedef ve beklentilerle 2025-26 sezonunu karşılıyor. TFF 25-26 Süper Lig fikstür çekimi tarihi araştırılıyor. Süper Lig ne zaman başlayacak, Süper Lig fikstürü hangi tarihte belli olur? İşte, Liglerin başlangıç tarihi...
Süper Lig'de yeni sezon için geri sayım başladı. Çekişmeli bir sezonun ardından 25-26 fikstürü merakla bekleniyor. Takımların şampiyonluk yarışına sahne olacak Süper Lig'in fikstür çekimi tarihi için TFF duyuruları takip ediliyor. İşte, fikstür çekimine dair merak edilenler...