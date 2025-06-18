Süper Lig fikstürü ne zaman çekiliyor? 2025-2026 Süper Lig başlangıç-bitiş tarihi ve fikstür çekimi

SÜPER LİG FİKSTÜRÜ NE ZAMAN ÇEKİLİYOR?

Süper Lig fikstür çekimi, 2025-2026 sezonu öncesinde spor severler tarafından merakla bekleniyor. Fikstür çekimi ile takımların maç programları da belli olacak. Ancak 2025-26 sezonu için fikstür çekiminin tarihi henüz duyurulmadı.



Geçtiğimiz sezon Süper Lig fikstürü 11 Temmuz 2024 Perşembe günü belli olmuştu. 8 Ağustos'ta Süper Lig karşılaşmaları başlayacak, bu nedenle fikstür çekiminin de temmuz ayı başında yapılması bekleniyor.