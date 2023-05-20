Süper Lig | Galatasaray 2-0 Sivasspor (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 35. haftasında Galatasaray ile Demir Grup Sivasspor takımları Nef Stadı’nda karşılaştı.
Sarı kırmızı takım, Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin 13. ve 63. dakikasında attığı gollerle Sivasspor'u 2-0 mağlup etti.
Süper Lig'de son üç maçını kazanan Galatasaray puanını 79'a çıkarırken, Demir Grup Sivasspor ise 37 puanda kaldı.
Bu sonuçla Galatasaray şampiyonluk yolunda önemli bir avantaj sağladı.
Sarı-kırmızılı takım, ligin 36. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile yapacağı maçtan galibiyetle ayrıldığı takdirde diğer karşılaşmaların sonuçlarına bakılmadan şampiyonluğunu ilan edecek.
Galatasaray'ın MKE Ankaragücü deplasmanında puan kaybı yaşaması halinde bile ikinci sıradaki rakibi Fenerbahçe'nin Fraport TAV Antalyaspor karşısında alacağı sonuç, sarı-kırmızılı ekibi şampiyonluğa taşıyabilir.
Bu arada Galatasaray'ın bu galibiyetiyle Beşiktaş'ın ligde şampiyonluk şansı kalmadı.
Galatasaraylı futbolcular, karşılaşmanın ardından galibiyet sevincini tribünlerdeki taraftarlarla paylaştı.
Maç sonunda tribünlere giden futbolcular, taraftarlarla karşılıklı tezahürat yaptı.
Karşılaşmada Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri atan Icardi, kızlarıyla galibiyet "üçlü"sü çektirdi.
Bu arada sarı-kırmızılı taraftarlar, tribünlerde şampiyonluk şarkı ve marşları söyledi.
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de sahasındaki son 16 maçta rakiplerine mağlup olmadı.
Bu sezon ligde Nef Stadı'ndaki tek yenilgisini 2. haftadaki Bitexen Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılı takım, daha sonra rakiplerini konuk ettiği 16 maçta 14 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.
Sahasındaki son 16 maçta 38 gol atan Galatasaray, kalesinde ise 14 gol gördü.
Karşılaşmada Galatasaray'ın gollerini atan Arjantinli yıldız futbolcu Mauro Icardi, Süper Lig'de bu sezon gol sayısını 19'a çıkardı.
Sarı-kırmızılı takımın son 4 maçındaki 6 golü de Arjantinli yıldız futbolcu kaydetti.
Galatasaray, Icardi'nin ligde gol attığı 13 maçın 11'inden galibiyetle ayrılırken, birinde berabere kaldı, birinde ise mağlup oldu.
Sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Okan Buruk, geçen hafta Süper Lig'de İstanbulspor'u yendikleri maçta görev alan futbolculardan Leo Dubois'yı yedeğe çekti.
Okan Buruk, bu futbolcunun yerine sarı kart cezası biten Sacha Boey'i Demir Grup Sivasspor karşısında ilk 11'de sahaya sürdü.
Galatasaray, maça Fernando Muslera, Sacha Boey, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Milot Rashica, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi ile başladı.
Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde ise Leo Dubois'nın yanı sıra Okan Kocuk, Fredrik Midtsjö, Bafetimbi Gomis, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Yusuf Demir, Samuel Adekugbe, Barış Alper Yılmaz ve Juan Mata görev bekledi.
Galatasaray'da kırmızı kart cezalısı Nicolo Zaniolo ile Yunus Akgün, Mathias Ross, Emin Bayram ve Emre Taşdemir, kadroda yer almadı.
Galatasaraylı taraftarlar, takımlarının Demir Grup Sivasspor ile oynadığı maça yoğun ilgi gösterdi.
Nef Stadı'nın tribünlerini dolduran sarı-kırmızılı taraftarlar, yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek verdi.
13. dakikada Galatasaray öne geçti. Kerem Aktürkoğlu'nun pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Icardi'nin düzgün vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0
30. dakikada ceza sahası dışında topu önünde bulan Rashica'nın şutunda, meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı, Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
50. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe atışı sonrasında ceza sahasına ortalanan topa Leke James kafayla vurdu, meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.
63. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Boey'un sağdan ceza sahasına ortaladığı topa arka direkte Icardi kafayla vurdu. Meşin yuvarlak filelere gitti: 2-0.
Karşılaşmayı sarı-kırmızılı ekip, 2-0 kazandı.