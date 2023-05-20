Süper Lig | Galatasaray 2-0 Sivasspor (Maç sonucu)

Galatasaray, maça Fernando Muslera, Sacha Boey, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Milot Rashica, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi ile başladı.



Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde ise Leo Dubois'nın yanı sıra Okan Kocuk, Fredrik Midtsjö, Bafetimbi Gomis, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Yusuf Demir, Samuel Adekugbe, Barış Alper Yılmaz ve Juan Mata görev bekledi.



Galatasaray'da kırmızı kart cezalısı Nicolo Zaniolo ile Yunus Akgün, Mathias Ross, Emin Bayram ve Emre Taşdemir, kadroda yer almadı.