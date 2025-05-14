Süper Lig gol krallığı 2024-2025: Süper Lig'de bu sezon en çok gol atan futbolcular
Trendyol Süper Lig'in 2024-2025 sezonunun bitişine üç haftalık bir süre kaldı. Galatasaray, lig boyunca liderlik koltuğunu bırakmadı. Ligin 36. haftasında ikinci Fenerbahçe ve üçüncü ise Beşiktaş olarak tablo güncellendi. Çekişmeli sezonun son mücadelelerine doğru taraftarlar ''Süper Lig gol kralı kim olacak?'' sorusunu yöneltiyor.
Süper Lig gol krallığı için gözler 38'inci yani son haftada. Şampiyonluğa oynayan Galatasaray'ın yanı sıra Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehirli futbolcuların arasında golleriyle sezona damga vuran isimler yer alıyor. Peki, bu sezon Süper Lig'de gol krallığı kimin?