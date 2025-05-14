NTV.COM.TR

Süper Lig gol krallığı 2024-2025: Süper Lig'de bu sezon en çok gol atan futbolcular

Trendyol Süper Lig'in 2024-2025 sezonunun bitişine üç haftalık bir süre kaldı. Galatasaray, lig boyunca liderlik koltuğunu bırakmadı. Ligin 36. haftasında ikinci Fenerbahçe ve üçüncü ise Beşiktaş olarak tablo güncellendi. Çekişmeli sezonun son mücadelelerine doğru taraftarlar ''Süper Lig gol kralı kim olacak?'' sorusunu yöneltiyor.

Süper Lig gol krallığı 2024-2025: Süper Lig'de bu sezon en çok gol atan futbolcular - 1

Süper Lig gol krallığı için gözler 38'inci yani son haftada. Şampiyonluğa oynayan Galatasaray'ın yanı sıra Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehirli futbolcuların arasında golleriyle sezona damga vuran isimler yer alıyor. Peki, bu sezon Süper Lig'de gol krallığı kimin?

SPOR&SKOR HABERLERİ

Süper Lig gol krallığı 2024-2025: Süper Lig'de bu sezon en çok gol atan futbolcular - 2

2024-2025 SÜPER LİG GOL KRALI KİM?

Süper Lig'in bitişine 3 hafta kaldı. 1 Haziran'da sezonu kapatacak olan takımların 2024-2025 Süper Lig sezonunda çıkacakları son 3 karşılaşma kaldı. Maçların tamamlanmasının ardından gol krallığı tablosu kesinleşecek.

Süper Lig gol krallığı 2024-2025: Süper Lig'de bu sezon en çok gol atan futbolcular - 3

Ancak 36. haftaya girerken Süper Lig'de bu sezonun gol krallığı Galatasaraylı oyuncu Victor James Osimhen'de görünüyor. Osimhen bu sezon attığı 24 golle krallığı göğüslemiş durumda. Ancak sezon sonunda tabloda her şey değişebilir.

Süper Lig gol krallığı 2024-2025: Süper Lig'de bu sezon en çok gol atan futbolcular - 4

2. Krzysztof Piatek (Başakşehir) - 21

3. Simon Bokote Banza (Trabzonspor) - 19

4. Youssef En Nesyri (Fenerbahçe) - 17

5. Ali Sowe (Rizespor) - 15

6. Ciro Immobile (Beşiktaş) - 15

7. Thiam Mame Baba (Eyüpspor) - 14

8. Edin Dzeko (Fenerbahçe) - 13

9. Nuno Miguel Da Costa Joia (Kasımpaşa) - 12

10. Rei Manaj (Sivasspor) - 12

11. Barış Alper Yılmaz (Galatasaray) - 11

12. Dusan Tadic (Fenerbahçe) - 11

Süper Lig gol krallığı 2024-2025: Süper Lig'de bu sezon en çok gol atan futbolcular - 5

Geçtiğimiz sezon Arjantinli futbolcu Mauro Icardi, çıktığı 34 maçta kaydettiği 25 golle sezonun gol krallığının sahibi olmuştu.

DAHA FAZLA GÖSTER