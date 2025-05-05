Süper Lig için son 90 dakika! Asırlık çınar 4 yıl sonra dönüyor

Gençlerbirliği'nin Sakaryaspor ile oynadığı sezonun son iç saha maçında Eryaman Stadı tribünleri büyük ölçüde dolarken kırmızı-siyahlı taraftarlar takımlarına 90 dakika boyunca yoğun destek verdi.



Başkent temsilcisinin Süper Lig yolunda kritik bir viraja girdiği bu dönemde maç öncesi ve sonrası yapılan tezahüratlarla futbolculara moral veren taraftarlar, karşılaşmanın ardından da galibiyeti hem stadyumda hem de Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde kutladı.