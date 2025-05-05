Süper Lig için son 90 dakika! Asırlık çınar 4 yıl sonra dönüyor
Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında Sakaryaspor'u 1-0 yenen Türk futbolunun asırlık çınarı Gençlerbirliği, sezonun son maçı öncesi 65 puanla ikinci sırada yerleşti. Kırmızı-siyahlılar, sezonu küme düşmesi kesinleşen son sırasındaki Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor maçıyla tamamlayacak. Ankara ekibi bu maçı kazanması halinde diğer maçlara bakılmaksızın 4 yıl sonra yeniden Süper Lig'e çıkacak.
Trendyol 1. Lig'de 2. sıraya yükselen Gençlerbirliği, Sakaryaspor karşısında aldığı kritik galibiyetle Süper Lig'e yükselmek için son hafta öncesi büyük avantaj sağladı.
Ligin 37. haftasında dün akşam Eryaman Stadı'nda Sakaryaspor'u konuk eden başkent temsilcisi, Daniel Popa'nın golüyle sahadan 1-0 galip ayrıldı.
Bu sonuçla puanını 65'e çıkaran kırmızı-siyahlılar, Solwie Energy Fatih Karagümrük'ün de Siltaş Yapı Pendikspor'a 2-0 mağlup olmasıyla ligde ikinci sıraya yerleşti.