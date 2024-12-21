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Süper Lig ilk yarı bitiş tarihi: Süper Lig'de devre arası ne zaman?

Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun ilk yarısının ne zaman sona ereceği ve ikinci yarı hazırlıklarının başlayacağı merak konusu oldu. Süper Lig'in devre arası hakkında tarih bilgisi öğrenmek isteyen vatandaşlar araştırma yapıyor. Peki, Süper Lig'de ilk yarı ne zaman bitecek?

Süper Lig ilk yarı bitiş tarihi: Süper Lig'de devre arası ne zaman? - 1

Şampiyonluk yarışının devam ettiği Süper Lig'in ilk yarısının bitişi için geri sayım başladı. Son şampiyon Galatasaray'ın liderliğini sürdürdüğü Süper Lig'de 17. hafta maçlarının ardından ilk devre tamamlanacak. Bu haftaki müsabakaların ardından ilk yarı sona erecek.

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Süper Lig ilk yarı bitiş tarihi: Süper Lig'de devre arası ne zaman? - 2

SÜPER LİG'DE İLK YARI NE ZAMAN BİTECEK?

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Trendyol Süper Lig 9-12 Ağustos 2024 tarihlerinde başladı ve ligin ilk yarısı 20-23 Aralık 2024'te oynanacak olan 17. hafta müsabakaları ile tamamlanacak.

Süper Lig ilk yarı bitiş tarihi: Süper Lig'de devre arası ne zaman? - 3

İKİNCİ YARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İkinci yarı ise 3-6 Ocak 2025 tarihlerinde oynanacak olan 18. hafta müsabakalarıyla başlayacak ve sezon 1 Haziran 2025'te sona erecek.

Süper Lig ilk yarı bitiş tarihi: Süper Lig'de devre arası ne zaman? - 4

ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR? 

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından, Süper Lig 2024-2025 ara transfer dönemi tarihleri belli oldu.

Buna göre; Futbolda ara transfer dönemi 13 Ocak 2025'te başlayıp, 11 Şubat 2025 tarihinde sona erecek.

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