Süper Lig ilk yarı bitiş tarihi: Süper Lig'de devre arası ne zaman?
Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun ilk yarısının ne zaman sona ereceği ve ikinci yarı hazırlıklarının başlayacağı merak konusu oldu. Süper Lig'in devre arası hakkında tarih bilgisi öğrenmek isteyen vatandaşlar araştırma yapıyor. Peki, Süper Lig'de ilk yarı ne zaman bitecek?
Şampiyonluk yarışının devam ettiği Süper Lig'in ilk yarısının bitişi için geri sayım başladı. Son şampiyon Galatasaray'ın liderliğini sürdürdüğü Süper Lig'de 17. hafta maçlarının ardından ilk devre tamamlanacak. Bu haftaki müsabakaların ardından ilk yarı sona erecek.