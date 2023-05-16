Süper Lig | İstanbulspor 0-2 Galatasaray (Maç sonucu)

Karşılaşmada Sarı kırmızılı takımın gollerini 45+11 (P) ve 89. dakikada Mauro Icardi kaydetti.



Maçın 75. dakikasında Galatasaraylı futbolcu Nicolo Zaniolo rakibine yaptığı hareket sonrası direkt kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.