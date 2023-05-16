Süper Lig | İstanbulspor 0-2 Galatasaray (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında lider Galatasaray, İstanbulspor'a konuk oldu.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı’ndaki karşılaşmada Galatasaray, İstanbulspor'u 2-0 yenerek, sahadan 3 puanla ayrıldı.
Karşılaşmada Sarı kırmızılı takımın gollerini 45+11 (P) ve 89. dakikada Mauro Icardi kaydetti.
Maçın 75. dakikasında Galatasaraylı futbolcu Nicolo Zaniolo rakibine yaptığı hareket sonrası direkt kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.
Galatasaray ligde üst üste ikinci maçını kazandı ve puanını 76 yaptı. Sarı kırmızılılar, Süper Lig'in 35. haftasında 20 Mayıs Cumartesi günü sahasında Sivasspor'u konuk edecek.
İstanbulspor ise 35 puanda kaldı. Sarı siyahlılar, Süper Lig'in 35. haftasında 20 Mayıs Cumartesi günü Kasımpaşa'ya konuk olacak.
Lider Galatasaray, son oynanan Medipol Başakşehir müsabakasının ilk 11'ine göre zorunlu tek değişiklik yaptı.
Haftaya en yakın rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın beşer puan önünde lider giren sarı-kırmızılı ekip, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda İstanbulspor'a konuk oldu.
Galatasaray, müsabakaya Fernando Muslera, Leo Dubois, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Milot Rashica, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi 11'i ile başladı.
Sarı-kırmızılı ekibin yedek kulübesinde Okan Kocuk, Fredrik Midtsjö, Yunus Akgün, Nicolo Zaniolo, Bafetimbi Gomis, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Sam Adekugbe, Barış Alper Yılmaz ve Juan Mata yer aldı.
Teknik direktör Okan Buruk, 1-0 kazandıkları Medipol Başakşehir mücadelesinin ilk 11'ini zorunlu tek değişiklik haricinde korudu. Buruk, sarı kart cezalısı Sacha Boey'nin yerine Dubois'ya görev verdi.
Galatasaray'ın Fransız sağ beki Leo Dubois, 6 lig maçının ardından ilk 11'de forma giydi.
Ligde son olarak 26. haftada deplasmanda 2-1 kaybedilen Arabam.com Konyaspor mücadelesine ilk 11'de başlayan Dubois, sonrasındaki 6 maçın 4'ünde forma giydi. Tecrübeli futbolcu, söz konusu müsabakalarda sonradan oyuna dahil olarak süre buldu.
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, müsabakayı protokol tribününden izledi.
Özbek'in yanı sıra Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Yusuf Günay ile İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, Eski Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat da protokolde yer aldı.
Ayrıca Galatasaray Kulübünün yönetim kurulu üyelerinin büyük çoğunluğu da karşılaşma için stada geldi.
Galatasaray'ı 3 bine yakın taraftarı tribünden destekledi.
Karşılaşma için misafir takım taraftarlarına normal kapasitenin üstünde yer ayrıldı. Sarı-kırmızılı futbolseverler, ayrılan bölümü büyük oranda doldurdu.