Süper Lig kadro değeri sıralaması güncellendi: Fark 15 milyon euroya ulaştı

Süper Lig’de 2025/26 sezonunun başlamasıyla birlikte kadro değerleri güncellendi. Transfermarkt verilerine göre takımların yaptıkları transferlerin ardından toplam piyasa değerleri yeniden şekillenirken zirvede yer alan kulüpler arasındaki fark da dikkat çekti. Son güncelleme ile birlikte ligin en değerli takımı ile en yakın rakibi arasındaki fark yaklaşık 15 milyon euroya çıktı. İşte Süper Lig'de kadro değeri en yüksek takımlar.

Süper Lig’in dev kulüpleri kadro değeri sıralamasında ilk üç sırayı kimseye bırakmadı. Son transferlerle birlikte Fenerbahçe'de kadro yaş ortalaması düşerken genç oyuncuların piyasa değerlerindeki artış da dikkat çekti. Özellikle Avrupa’dan gelen takviyeler, kulüplerin değerini yukarı taşımada etkili oldu.

İLK BEŞ SIRA YENİDEN ŞEKİLLENDİ

Güncellenen listede ilk beşte yer alan takımlar arasında birinci ve ikinci arasındaki toplam fark yaklaşık 15 milyon euroya ulaştı. Zirvede yer alan ekip 300 milyon euro civarında bir piyasa değerine ulaşırken, beşinci sıradaki kulüp yaklaşık 61 milyon euro seviyelerinde kaldı. Bu tablo, Süper Lig’de rekabetin yalnızca saha içinde değil, ekonomik güç açısından da yoğunlaştığını gösteriyor.

İşte Süper Lig'de kadro değeri en yüksek 10 takım;

10- EYÜPSPOR: 28.35 MİLYON EURO

Gelen ve giden oyuncuların ardından kadro değeri yüzde 10.4 oranında düştü.

9- GÖZTEPE: 29.85 MİLYON EURO

Gelen ve giden oyuncuların ardından özellikle Romulo'nun takıma veda etmesiyle kadro değeri yüzde 26.7 oranında düştü.

8- ANTALYASPOR: 30.65 MİLYON EURO

Gelen ve giden oyuncuların ardından kadro değeri yüzde 13.7 oranında yükseldi.

7- ÇAYKUR RİZESPOR: 35.08 MİLYON EURO

Gelen ve giden oyuncuların ardından kadro değeri yüzde 8.5 oranında yükseldi.

6-SAMSUNSPOR: 47.78 MİLYON EURO

Gelen ve giden oyuncuların ardından kadro değeri yüzde 28.4 oranında yükseldi.

5- BAŞAKŞEHİR: 61.05 MİLYON EURO

Gelen ve giden oyuncuların ardından kadro değeri yüzde 2.8 oranında düştü.

4- TRABZONSPOR: 85.45 MİLYON EURO

Gelen ve giden oyuncuların ardından kadro değeri yüzde 3.1 oranında yükseldi.

3- BEŞİKTAŞ: 161.85 MİLYON EURO

Gelen ve giden oyuncuların ardından kadro değeri yüzde 4.8 oranında yükseldi.

2- GALATASARAY: 285.58 MİLYON EURO

Gelen ve giden oyuncuların ardından kadro değeri yüzde 10.4 oranında düştü.

1- FENERBAHÇE: 299.13 MİLYON EURO

Gelen ve giden oyuncuların ardından kadro değeri yüzde 11.5 oranında yükseldi.

