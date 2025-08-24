Süper Lig kadro değeri sıralaması güncellendi: Fark 15 milyon euroya ulaştı
Süper Lig’de 2025/26 sezonunun başlamasıyla birlikte kadro değerleri güncellendi. Transfermarkt verilerine göre takımların yaptıkları transferlerin ardından toplam piyasa değerleri yeniden şekillenirken zirvede yer alan kulüpler arasındaki fark da dikkat çekti. Son güncelleme ile birlikte ligin en değerli takımı ile en yakın rakibi arasındaki fark yaklaşık 15 milyon euroya çıktı. İşte Süper Lig'de kadro değeri en yüksek takımlar.
Süper Lig’in dev kulüpleri kadro değeri sıralamasında ilk üç sırayı kimseye bırakmadı. Son transferlerle birlikte Fenerbahçe'de kadro yaş ortalaması düşerken genç oyuncuların piyasa değerlerindeki artış da dikkat çekti. Özellikle Avrupa’dan gelen takviyeler, kulüplerin değerini yukarı taşımada etkili oldu.