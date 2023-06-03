Süper Lig | Kasımpaşa 2 - 5 Beşiktaş (Maç sonucu)

Karşılaşmanın 20. dakikasında Beşiktaş öne geçti. Cenk Tosun'un pasıyla savunmanın arkasına sarkan ve topla buluşan Aboubakar, ceza sahası içinde kaleci Erdem Canpolat'ı çalımlamaya çalıştı. Kamerunlu oyuncudan seken top, Gedson Fernandes'in önünde kaldı. Bu oyuncunun yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1.



30. dakikada siyah-beyazlı takım farkı 2'ye çıkardı. Welinton'un kendi yarı sahasında uzun pasında Aboubakar, tek dokunuşla meşin yuvarlağı savunmanın arkasına hareketlenen Cenk Tosun'la buluşturdu. Cenk'in ceza yayı içinde yerden yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 0-2.

Beşiktaş, soyunma odasına 2-0 üstün gitti.