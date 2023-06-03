Süper Lig | Kasımpaşa 2 - 5 Beşiktaş (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Beşiktaş, Kasımpaşa'ya konuk oldu.
Mücadele 5-2 Beşiktaş üstünlüğüyle sona erdi.
Kasımpaşa'nın golleri Aytaç Kara ve Ryan Donk ile geldi. Beşiktaş'ın golleri; Gedson, Cenk, Aboubakar, Tayfur ve Atiba'dan geldi.
Maçta 1 gol ve 1 asistle mücadele eden Vincent Aboubakar yıldızlaştı.
Ligi 2. sırada tamamlamayı planlayan Beşiktaş rakibinin derbi maçta Galatasaray'a kaybetmesini bekleyecek.
Son hafta Fenerbahçe +3 puan alırken; Beşiktaş'ın Konyaspor karşısında kazanması 2. sıra için yetecek.
Karşılaşmanın 20. dakikasında Beşiktaş öne geçti. Cenk Tosun'un pasıyla savunmanın arkasına sarkan ve topla buluşan Aboubakar, ceza sahası içinde kaleci Erdem Canpolat'ı çalımlamaya çalıştı. Kamerunlu oyuncudan seken top, Gedson Fernandes'in önünde kaldı. Bu oyuncunun yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1.
30. dakikada siyah-beyazlı takım farkı 2'ye çıkardı. Welinton'un kendi yarı sahasında uzun pasında Aboubakar, tek dokunuşla meşin yuvarlağı savunmanın arkasına hareketlenen Cenk Tosun'la buluşturdu. Cenk'in ceza yayı içinde yerden yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 0-2.
Beşiktaş, soyunma odasına 2-0 üstün gitti.
49. dakikada Beşiktaş üçüncü golü buldu. Cenk Tosun'un şık pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Aboubakar'ın çıkardığı şutta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-3.
62. dakikada Kasımpaşa farkı 2'ye indirdi. Eysseric'in ceza sahası dışı sağ çaprazdan ortasında Aytaç Kara, arka direkte yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-3.
71. dakikada Mounir'in ceza sahası dışı sol çaprazdan uzak direğe yaptığı vuruşta kaleci Mert Günok topu kornere çeldi.
77. dakikada Aboubakar'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Cenk Tosun'un çıkardığı şutta meşin yuvarlak direğe çarparak auta gitti.
79. dakikada Beşiktaş skoru 4-1'e getirdi. Gedson Fernandes'in ara pasıyla savunmanın arkasına koşu yapan ve kaleci Erdem Canpolat ile karşı karşıya kalan Tayfur Bingöl, yaptığı düzgün vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 1-4.
86. dakikada Kasımpaşa ikinci golü kaydetti. Donk'un ceza yayının gerisinden çıkardığı sert şutta kaleci Mert Günok'un da parmaklarının ucuyla dokunduğu top, üst direğe çarparak filelere gitti: 4-2.
Beşiktaş, karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından VAR incelemesi sonucunda penaltı kazandı. 90+10. dakikada Cenk Tosun, Djilobodji ile ceza sahasında girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. VAR odasının uyarısı üzerine pozisyonu saha kenarındaki ekrandan izleyen hakem Volkan Bayarslan penaltı kararı verdi. 90+13. dakikada topun başına geçen Atiba Hutchinson, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-5.
Beşiktaş, karşılaşmadan 5-2 galip ayrıldı.