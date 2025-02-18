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Süper Lig listesinden çıkarılan Icardi'ye Galatasaray'dan derbi daveti

Yeni transferlere yer açmak amacıyla sakatlığı göz önüne alınarak Süper Lig listesinden çıkarılan Icardi'ye Galatasaray'dan derbi için özel davet gitti. Wanda Nara'dan ayrılan ve China Suarez ile birlikteliğe yelken açan Icardi yönetim tarafından Fenerbahçe derbisinde davet edildi.

Süper Lig listesinden çıkarılan Icardi'ye Galatasaray'dan derbi daveti - 1

Yeni transferlerle birlikte kadrosunda 15 yabancı oyuncu bulunan Galatasaray, Frankowski'ye yer açmak için Arjantinli golcüsü Mauro Icardi'yi Süper Lig listesinden çıkardı.


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Süper Lig listesinden çıkarılan Icardi'ye Galatasaray'dan derbi daveti - 2

Sabah gazetesinin haberine göre; UEFA listesinde ismi yer almaya devam eden Arjantinli forvet, Galatasaray yönetimi ve teknik ekibi tarafından Fenerbahçe derbisine özel olarak davet edildi.


Süper Lig listesinden çıkarılan Icardi'ye Galatasaray'dan derbi daveti - 3

Geçtiğimiz haftalarda Türkiye'ye gelen ardından tekrar ülkesine dönen Icardi'nin sevgilisi China Suarez ile birlikte derbide tribünde olması bekleniyor.


Süper Lig listesinden çıkarılan Icardi'ye Galatasaray'dan derbi daveti - 4

Sevgilisi China Suarez ile birlikte Arjantin'de olan Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Tottenham maçında yaşadığı sakatlık sonrası ameliyat olmuş ve sezonu kapatmıştı.

Süper Lig listesinden çıkarılan Icardi'ye Galatasaray'dan derbi daveti - 5

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Süper Lig listesinden çıkarılan Icardi'ye Galatasaray'dan derbi daveti - 6
Süper Lig listesinden çıkarılan Icardi'ye Galatasaray'dan derbi daveti - 7
Süper Lig listesinden çıkarılan Icardi'ye Galatasaray'dan derbi daveti - 8
Süper Lig listesinden çıkarılan Icardi'ye Galatasaray'dan derbi daveti - 9
Süper Lig listesinden çıkarılan Icardi'ye Galatasaray'dan derbi daveti - 10
Süper Lig listesinden çıkarılan Icardi'ye Galatasaray'dan derbi daveti - 11
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