Süper Lig listesinden çıkarılan Icardi'ye Galatasaray'dan derbi daveti
Yeni transferlere yer açmak amacıyla sakatlığı göz önüne alınarak Süper Lig listesinden çıkarılan Icardi'ye Galatasaray'dan derbi için özel davet gitti. Wanda Nara'dan ayrılan ve China Suarez ile birlikteliğe yelken açan Icardi yönetim tarafından Fenerbahçe derbisinde davet edildi.
Yeni transferlerle birlikte kadrosunda 15 yabancı oyuncu bulunan Galatasaray, Frankowski'ye yer açmak için Arjantinli golcüsü Mauro Icardi'yi Süper Lig listesinden çıkardı.