Süper lig maçı değil, mahalle maçı: 15 bin kişi izledi
Mersin Erdemli’de her yıl geleneksel olarak düzenlenen mahalleler arası futbol turnuvasının finalini 15 bin kişi izledi. Final maçına erkekler kadar kadınların da aralarında olduğu 7'den 70'e herkes yoğun ilgi gösterdi.
Erdemli'de kaymakamlık ve belediyenin iş birliğiyle düzenlenen mahalleler arası turnuvaya toplamda 48 takım katıldı. Kayacı'daki spor tesislerinde gerçekleşen ve bu yıl 19.'su düzenlenen turnuvada 128 maç sonunda Karakeşli ve Elvanlı Mahallesi finale kaldı.