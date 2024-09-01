Süper lig maçı değil, mahalle maçı: 15 bin kişi izledi

"15 BİNDEN FAZLA TARAFTAR VAR"

Sporun birleştirici gücüne dikkat çeken Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, “28 Haziran’da başlayan turnuvamız bugün itibariyle son buluyor. 48 takımın katıldığı bin 250 futbolcumuzun ter döktüğü bir turnuva oldu. Bugün final maçı yaklaşık 15 bin seyircimiz izliyor. Halkımızda Erdemli Belediyesi olarak biz de amatör sporcuları ve amatör kulüpleri sonuna kadar destekliyoruz. Bugün de güzel bir final. İlginç bir taraftar kitlesi var, 15 bin taraftar var şuan izleyen. Erdemli halkı, Yörük halkı futbolu seviyor, takımlarını destekliyor bu da bize mutluluk veriyor” dedi.