Süper Lig maçları ertelendi mi (2025-2026)? Ertelenen maçlar ne zaman oynanacak?
Trendyol Süper Lig 2025-2026 heyecanı başlıyor. TFF, Süper Lig başlamadan önce bazı maçların ertelendiğini bildirdi. Taraftarlar ise ''Süper Lig'de hangi maçlar neden erteledin?'' sorusunu yöneltmeye başladı. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir UEFA kupalarında mücadelesini sürdürürken Lig'deki maçların bir kısmının, değerlendirmeler ve kulüplerin talepleri doğrultusunda ertelendiği açıklandı. Peki, hangi maçlar ertelendi?
2025-2026 Süper Lig sezonu 8 Ağustos günü başlıyor. Yeni transferlerle sezonu açacak olan takımlar için futbol severler heyecanlı bekleyiş içerisindeydi. Ancak TFF'den erteleme açıklaması geldi. Çekişmeli sezon öncesi hangi karşılaşmaların neden ertelendiği merak konusu. İşte, TFF açıklaması...