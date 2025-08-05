Süper Lig maçları ertelendi mi (2025-2026)? Ertelenen maçlar ne zaman oynanacak?

SÜPER LİG MAÇLARI ERTELENDİ Mİ, NE ZAMAN OYNANACAK?

Türkiye Futbol Federasyonu, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi'nde mücadele eden takımlara dikkat çekerek bazı maçların ertelendiğini duyurdu.



Kulüpler ile yapılan görüşmeler ve kulüplerin talepleri doğrultusunda, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynanacak olan 3. Eleme Turu müsabakaları nedeniyle Trendyol Süper Ligin 1. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe - Corendon Alanyaspor, Kayserispor - Beşiktaş ve Fatih Karagümrük - RAMS Başakşehir FK maçları ertelendi.

Ancak ertelenen maçların yeni tarihi henüz duyurulmadı. TFF tarafından önümüzdeki günlerde tarihler açıklanacak.