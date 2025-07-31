Süper Lig maçları ne zaman başlıyor 2025-2026? Süper Lig 1. hafta fikstürü

Süper Lig'de geçtiğimiz sezon Galatasaray'ın şampiyonluğu ile noktalanmıştı. Takımlar 2025-2026 sezon mücadelelerine hazırlandı. Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş'ın ilk hafta maçlarının detayları belli oldu. İşte, Süper Lig maç tarihleri...