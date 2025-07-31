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Süper Lig maçları ne zaman başlıyor 2025-2026? Süper Lig 1. hafta fikstürü

Trendyol Süper Lig'de heyecan başlıyor. 18 takımın yer alacağı 2025-2026 Süper Lig sezonu Gaziantep Futbol Kulübü - Galatasaray maçı ile başlıyor. Taraftarlar Süper Lig maçları için fikstür arayışına başladı. Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş derbi tarihleri de fikstür çekimi ile belli olmuştu. Peki, Süper Lig ilk hafta maçları ne zaman, saat kaçta?

Süper Lig maçları ne zaman başlıyor 2025-2026? Süper Lig 1. hafta fikstürü - 1

Süper Lig'de geçtiğimiz sezon Galatasaray'ın şampiyonluğu ile noktalanmıştı. Takımlar 2025-2026 sezon mücadelelerine hazırlandı. Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş'ın ilk hafta maçlarının detayları belli oldu. İşte, Süper Lig maç tarihleri...

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Süper Lig maçları ne zaman başlıyor 2025-2026? Süper Lig 1. hafta fikstürü - 2

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2025-26 Süper Lig sezonu 8 Ağustos Cuma günü saat 21:30'da Gaziantep - Galatasaray maçı ile başlıyor. İlk hafta karşılaşmaları8 - 11 Ağustos günlerinde olacak.

Süper Lig maçları ne zaman başlıyor 2025-2026? Süper Lig 1. hafta fikstürü - 3

1. HAFTA

8 Ağustos

(21:30) Gaziantep - Galatasaray

9 Ağustos

(19:00) Samsunspor - Gençlerbirliği
(21:30) Antalyaspor - Kasımpaşa
(21:30) Fenerbahçe - Alanyaspor

10 Ağustos

(19:00) Eyüpspor - Konyaspor
(19:00) Rizerspor - Göztepe
(21:30) Fatih Karagümrük - Başakşehir
(21:30) Kayserispor - Beşiktaş
11 Ağustos
(21:30) Trabzonspor - Kocaelispor

2. HAFTA

15 Ağustos

(21:30) Galatasaray - Fatih Karagümrük

16 Ağustos

(19:00) Kocaelispor - Samsunspor
(21:30) Alanyaspor - Rizespor
(21:30) Göztepe - Fenerbahçe

17 Ağustos

(19:00) Konyaspor - Gaziantep
(19:00) Gençlerbirliği - Antalyaspor
(21:30) Beşiktaş - Eyüpspor
(21:30) Başakşehir - Kayserispor

18 Ağustos

(21:30) Kasımpaşa - Trabzonspor

Süper Lig maçları ne zaman başlıyor 2025-2026? Süper Lig 1. hafta fikstürü - 4

Süper Ligin ilk yarısı 19, 20, 21, 22 Aralık 2025 tarihlerinde oynanacak olan müsabakalar ile sona erecek. İkinci yarı 16, 17, 18, 19 Ocak 2026 tarihlerinde oynanacak müsabakalarla başlayacak. Lig 17 Mayıs'ta son bulacak.

Derbi tarihleri:

5. hafta: Fenerbahçe-Trabzonspor,

8. hafta: Galatasaray-Beşiktaş,

11. hafta: Beşiktaş-Fenerbahçe,

11. hafta: Galatasaray-Trabzonspor,

14. hafta: Fenerbahçe-Galatasaray,

16. hafta: Trabzonspor-Beşiktaş

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