Süper Lig maçları ne zaman başlıyor 2025-2026? Süper Lig 1. hafta fikstürü
Trendyol Süper Lig'de heyecan başlıyor. 18 takımın yer alacağı 2025-2026 Süper Lig sezonu Gaziantep Futbol Kulübü - Galatasaray maçı ile başlıyor. Taraftarlar Süper Lig maçları için fikstür arayışına başladı. Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş derbi tarihleri de fikstür çekimi ile belli olmuştu. Peki, Süper Lig ilk hafta maçları ne zaman, saat kaçta?
Süper Lig'de geçtiğimiz sezon Galatasaray'ın şampiyonluğu ile noktalanmıştı. Takımlar 2025-2026 sezon mücadelelerine hazırlandı. Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş'ın ilk hafta maçlarının detayları belli oldu. İşte, Süper Lig maç tarihleri...