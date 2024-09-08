Süper Lig maçları ne zaman? Süper Lig'de bu hafta maç var mı?
Trendyol Süper Lig'de 4. hafta sona erdi. Tamamlanan haftanın ardından 4 maçta 10 puana ulaşan Fenerbahçe liderliğini sürdürdü. Sarı-lacivertlileri birer maçı eksik olan Galatasaray ile Beşiktaş dokuzar puanla takip etti. Peki, Süper Lig'de bu hafta maç var mı?
Süper Lig'de heyecana milli maçlar nedeniyle 1 hafta ara verilecek. Göztepe'nin bay geçeceği 5. hafta müsabakaları 13-16 Eylül'de yapılacak. TFF'den alınan bilgiye göre maçların programı ise şöyle;