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Süper Lig maçları ne zaman? Süper Lig'de bu hafta maç var mı?

Trendyol Süper Lig'de 4. hafta sona erdi. Tamamlanan haftanın ardından 4 maçta 10 puana ulaşan Fenerbahçe liderliğini sürdürdü. Sarı-lacivertlileri birer maçı eksik olan Galatasaray ile Beşiktaş dokuzar puanla takip etti. Peki, Süper Lig'de bu hafta maç var mı?

Süper Lig maçları ne zaman? Süper Lig'de bu hafta maç var mı? - 1

Süper Lig'de heyecana milli maçlar nedeniyle 1 hafta ara verilecek. Göztepe'nin bay geçeceği 5. hafta müsabakaları 13-16 Eylül'de yapılacak. TFF'den alınan bilgiye göre maçların programı ise şöyle;

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Süper Lig maçları ne zaman? Süper Lig'de bu hafta maç var mı? - 2

Galatasaray-Çaykur Rizespor (RAMS Park)

Corendon Alanyaspor-Atakaş Hatayspor (Alanya Oba)

Antalyaspor-Adana Demirspor (Corendon Airlines Park Antalya)

Samsunspor-TÜMOSAN Konyaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

Net Global Sivasspor-Gaziantep FK (BG Grup 4 Eylül)


Süper Lig maçları ne zaman? Süper Lig'de bu hafta maç var mı? - 3

Trabzonspor-Beşiktaş (Papara Park)

Bellona Kayserispor-İkas Eyüpspor (RHG Enertürk Enerji)

Kasımpaşa-Fenerhahçe (Recep Tayyip Erdoğan)

Sipay Bodrum FK-RAMS Başakşehir (Bodrum İlçe)

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