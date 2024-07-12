Süper Lig maçlarının oynanacağı Bodrum İlçe Stadı'nda hazırlıklar sürüyor.

Polat, stat zemini için ay başında çalışma başlatıp, bir hafta içerisinde gözden geçireceklerini belirtti.

Bodrum FK'nin Başkanı Fikret Öztürk'ün öncülüğünde yönetim kurulu üyelerinin stat çalışmalarını bitirmek için maddi ve manevi tüm güçlerini kullandıklarını ifade eden Polat, şunları kaydetti:

"Bu çalışmalar döneminde bize destek olan Sayın Muğla Valimize, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Bodrum Kaymakamımıza ve Bodrum Belediye Başkanımıza ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Bizim en büyük destekçimiz olan Asi Tayfa'ya ve Bodrum halkına da sonsuz teşekkür ederiz. Her konuda herkes bizim yanımızda hep birlikte mücadele ediyoruz. En kısa zamanda stadımızı hazırlayıp, ilk maçımızı burada oynayacağız. Oyuncularımız ay başından beri kamptalar, durumları ve motivasyonları çok iyi. Önümüzdeki hafta oyuncularımızı ziyaret edeceğiz."