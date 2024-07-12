Süper Lig maçlarının oynanacağı Bodrum İlçe Stadı'nda hazırlıklar sürüyor
Tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselen Bodrum FK'nin maçlarını oynayacağı Bodrum İlçe Stadı'nda eksikliklerin giderilmesi için başlatılan tadilat çalışmaları devam ediyor. İlk maça yetiştirilmeye çalışılan stadyuma Mourinho, Rafa Silva ve Icardi gibi yıldız isimler gelecek.
Süper Lig maçlarının oynanacağı Bodrum İlçe Stadı'nda hazırlıklar sürüyor.
Bodrum FK Asbaşkanı Selahattin Polat, ziyaret ettiği ilçe stadında gazetecilere yaptığı açıklamada, stat çalışmalarının UEFA ve TFF'nin Süper Lig için belirlediği standartlara uyulacak şekilde yapıldığını söyledi.