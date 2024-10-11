Süper Lig milli ara tarihleri: Milli ara ne zaman bitecek?
UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki üçüncü maçında Samsun'da Karadağ ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarına başladı. Milli maçlar nedeni ile Süper Lig'e ise ara verildi. Futbolseverler de heyecan dolu lig maçlarının ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki, milli ara ne zaman bitecek?
UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan Karadağ ve İzlanda maçları ile devam edecek. Son olarak İzlanda'yı yenen milli takım bu kez Samsun'da Karadağ'ı konuk edecek. Futbolseverler de bu maçların tarihlerine odaklandı. Ay-yıldızlılar, B Ligi 4. Grubunu lider tamamlaması durumunda A Ligi’ne yükselecek. Öte yandan Süper Lig'e verilen milli aranın tarihleri de belli oldu. İşte, Süper Lig milli ara tarihleri...