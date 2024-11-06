Süper Lig milli araya ne zaman girecek, Türkiye-Galler maçı ne zaman, nerede, saat kaçta ve hangi kanalda?
Süper Lig'de bu hafta oynanacak 11. hafta maçlarının ardından 12. haftada milli ara verilecek. Son olarak tarihinde ilk kez İzlanda'yı deplasmanda yenen Vincenzo Montella yönetimindeki Türkiye, Uluslar B Ligi 4. Grup’ta Galler ve Karadağ ile karşılaşacak. Peki Türkiye-Galler maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte tüm ayrıntılar...
Süper Lig'de milli ara 11 Kasım 2024 tarihinde başlayacak. Ligde milli ara nedeniyle 11-23 Kasım tarihleri arasında maç oynanmayacak.
Süper Lig'de 12. hafta 23 Kasım'da Eyüpspor-Çaykur Rizespor maçıyla başlayacak.
Türkiye milli arada önce Galler ardından Karadağ ile karşılaşacak.