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Süper Lig milli araya ne zaman girecek, Türkiye-Galler maçı ne zaman, nerede, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'de bu hafta oynanacak 11. hafta maçlarının ardından 12. haftada milli ara verilecek. Son olarak tarihinde ilk kez İzlanda'yı deplasmanda yenen Vincenzo Montella yönetimindeki Türkiye, Uluslar B Ligi 4. Grup’ta Galler ve Karadağ ile karşılaşacak. Peki Türkiye-Galler maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte tüm ayrıntılar...

Süper Lig milli araya ne zaman girecek, Türkiye-Galler maçı ne zaman, nerede, saat kaçta ve hangi kanalda? - 1

Süper Lig'de milli ara 11 Kasım 2024 tarihinde başlayacak. Ligde milli ara nedeniyle 11-23 Kasım tarihleri arasında maç oynanmayacak.

Süper Lig'de 12. hafta 23 Kasım'da Eyüpspor-Çaykur Rizespor maçıyla başlayacak.

Türkiye milli arada önce Galler ardından Karadağ ile karşılaşacak.


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Süper Lig milli araya ne zaman girecek, Türkiye-Galler maçı ne zaman, nerede, saat kaçta ve hangi kanalda? - 2

TÜRKİYE-GALLER MİLLİ MAÇ NE ZAMAN?

Uluslar B Ligi 4. Grup’ta mücadele eden Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Takım Galler’i konuk edecek.

Mücadele 16 Kasım Çarşamba günü saat 22:00’da oynanacak.


Süper Lig milli araya ne zaman girecek, Türkiye-Galler maçı ne zaman, nerede, saat kaçta ve hangi kanalda? - 3

NEREDE OYNANACAK?

Türkiye - Galler karşılaşmasına Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu ev sahipliği yapacak.



Süper Lig milli araya ne zaman girecek, Türkiye-Galler maçı ne zaman, nerede, saat kaçta ve hangi kanalda? - 4

MAÇ PROGRAMI

16 Kasım 2024 - 20.00

Türkiye - Galler

19 Kasım 2024 - 22.45

Karadağ - Türkiye



Süper Lig milli araya ne zaman girecek, Türkiye-Galler maçı ne zaman, nerede, saat kaçta ve hangi kanalda? - 5

A Milli Takım, Uluslar Ligi'nde son olarak deplasmanda İzlanda karşısına çıkmıştı.

Soğuk havada oynanan mücadeleyi Türkiye, İrfan Can, kaptan Hakan (P), Arda ve Kerem'in golleriyle 4-2 kazanmıştı.

İzlanda'ya karşı deplasmanda oynanan 7 maçta sadece 1 beraberliği olan Türkiye, tarihte ilk kez burada galip gelmişti.

Süper Lig milli araya ne zaman girecek, Türkiye-Galler maçı ne zaman, nerede, saat kaçta ve hangi kanalda? - 6

PUAN DURUMU-ULUSLAR B LİGİ 4. GRUP

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