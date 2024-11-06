Süper Lig milli araya ne zaman girecek, Türkiye-Galler maçı ne zaman, nerede, saat kaçta ve hangi kanalda?

A Milli Takım, Uluslar Ligi'nde son olarak deplasmanda İzlanda karşısına çıkmıştı.



Soğuk havada oynanan mücadeleyi Türkiye, İrfan Can, kaptan Hakan (P), Arda ve Kerem'in golleriyle 4-2 kazanmıştı.



İzlanda'ya karşı deplasmanda oynanan 7 maçta sadece 1 beraberliği olan Türkiye, tarihte ilk kez burada galip gelmişti.