Süper Lig ne zaman başlayacak? 2024-25 Süper Lig 1. hafta maç tarihleri

"Süper Lig ne zaman başlıyor?" sorusu pek çok futbolseverin kafasında yer edinmeye devam ediyor. TFF tarafından organize edilen Süper Lig fikstürü, geçtiğimiz günlerde çekildi. Derbi tarihlerinin de belirlendi fikstürde, takımların maç programları da netleşmiş oldu. Öte yandan 2024-2025 Süper Lig'de ilk hafta maçlarının ne zaman oynanacağı da merak konusu oldu. İşte, Süper Lig'de 1. hafta maç tarihleri...