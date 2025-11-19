Süper Lig ne zaman başlayacak, bu hafta hangi maçlar var? Milli ara sonrası futbolseverlerin gündeminde
19.11.2025 15:14
NTV - Haber Merkezi
Süper Lig'de milli aranın bitişiyle birlikte heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın, 2026 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında Bulgaristan ve İspanya maçlarını tamamlamasıyla milli ara sona erdi. Peki, Süper Lig ne zaman başlayacak? İşte 13. hafta maç programı.
Trendyol Süper Lig'in 13. hafta maç programı belli oldu. Milli maçlar nedeniyle Süper Lig'e verilen ara sonrasında, futbolseverler tuttukları takımların bu hafta kimlerle mücadele edeceğini merak ediyor. İşte ayrıntılar.
SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Trendyol Süper Lig 13. hafta maçlarıyla kaldığı yerden bu hafta devam edecek. Milli ara nedeniyle Süper Lig maçlarının oynanmamasının ardından gözler bu haftaki maçlara çevrildi. Süper Lig 22 Kasım tarihinden itibaren Kayserispor-Gaziantep FK maçıyla yeniden başlıyor.
SÜPER LİG 13. HAFTA MAÇ PROGRAMI
22 Kasım Cumartesi
14:30 Zecorner Kayserispor – Gaziantep FK
17:00 İkas Eyüpspor – Fatih Karagümrük
20:00 Galatasaray – Gençlerbirliği
23 Kasım Pazar
14:30 Göztepe – Kocaelispor
17:00 Beşiktaş – Samsunspor
17:00 Corendon Alanyaspor – Kasımpaşa
20:00 Çaykur Rizespor – Fenerbahçe
24 Kasım Pazartesi
20:00 TÜMOSAN Konyaspor – Antalyaspor
20:00 Rams Başakşehir – Trabzonspor