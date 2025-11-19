Süper Lig ne zaman başlayacak, bu hafta hangi maçlar var? Milli ara sonrası futbolseverlerin gündeminde

Trendyol Süper Lig 13. hafta maçlarıyla kaldığı yerden bu hafta devam edecek. Milli ara nedeniyle Süper Lig maçlarının oynanmamasının ardından gözler bu haftaki maçlara çevrildi. Süper Lig 22 Kasım tarihinden itibaren Kayserispor-Gaziantep FK maçıyla yeniden başlıyor.