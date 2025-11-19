Süper Lig ne zaman başlayacak, bu hafta hangi maçlar var? Milli ara sonrası futbolseverlerin gündeminde

19.11.2025 15:14

NTV - Haber Merkezi

Süper Lig'de milli aranın bitişiyle birlikte heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın, 2026 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında Bulgaristan ve İspanya maçlarını tamamlamasıyla milli ara sona erdi. Peki, Süper Lig ne zaman başlayacak? İşte 13. hafta maç programı.

Trendyol Süper Lig'in 13. hafta maç programı belli oldu. Milli maçlar nedeniyle Süper Lig'e verilen ara sonrasında, futbolseverler tuttukları takımların bu hafta kimlerle mücadele edeceğini merak ediyor. İşte ayrıntılar.

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Trendyol Süper Lig 13. hafta maçlarıyla kaldığı yerden bu hafta devam edecek. Milli ara nedeniyle Süper Lig maçlarının oynanmamasının ardından gözler bu haftaki maçlara çevrildi. Süper Lig 22 Kasım tarihinden itibaren Kayserispor-Gaziantep FK maçıyla yeniden başlıyor.

SÜPER LİG 13. HAFTA MAÇ PROGRAMI

22 Kasım Cumartesi

 

14:30 Zecorner Kayserispor – Gaziantep FK

17:00 İkas Eyüpspor – Fatih Karagümrük

20:00 Galatasaray – Gençlerbirliği

 

23 Kasım Pazar

 

14:30 Göztepe – Kocaelispor

17:00 Beşiktaş – Samsunspor

17:00 Corendon Alanyaspor – Kasımpaşa

20:00 Çaykur Rizespor – Fenerbahçe

 

24 Kasım Pazartesi

 

20:00 TÜMOSAN Konyaspor – Antalyaspor

20:00 Rams Başakşehir – Trabzonspor