Süper Lig ne zaman başlıyor? 2024-2025 Süper Lig ilk hafta fikstürü belli oldu

2024-2025 Süper Lig'de ilk hafta maçlarının ne zaman oynanacağı futbolseverlerin gündeminde yer almaya başladı. Yeni sezonda şampiyonluk için yarışacak olan Süper Lig ekiplerinin yaptıkları transferler ve gösterecekleri performanslar şimdiden merak ediliyor. Peki, Süper Lig ne zaman başlıyor? İşte 2024-2025 sezonu Süper Lig ilk hafta fikstürü.