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Süper Lig ne zaman başlıyor? 2024-2025 Süper Lig ilk hafta fikstürü belli oldu

Süper Lig'in başlayacağı tarih, 2024-2025 futbol sezonunun başlamasını heyecanla bekleyen futbolseverlerin gündeminde yer almaya başladı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yayımlanan fikstürle birlikte Süper Lig'in başlayacağı tarih belli oldu. Peki, Süper Lig ne zaman başlıyor? İşte ilk hafta oynanacak maçlar ve derbi tarihleri.

Süper Lig ne zaman başlıyor? 2024-2025 Süper Lig ilk hafta fikstürü belli oldu - 1

2024-2025 Süper Lig'de ilk hafta maçlarının ne zaman oynanacağı futbolseverlerin gündeminde yer almaya başladı. Yeni sezonda şampiyonluk için yarışacak olan Süper Lig ekiplerinin yaptıkları transferler ve gösterecekleri performanslar şimdiden merak ediliyor. Peki, Süper Lig ne zaman başlıyor? İşte 2024-2025 sezonu Süper Lig ilk hafta fikstürü.

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Süper Lig ne zaman başlıyor? 2024-2025 Süper Lig ilk hafta fikstürü belli oldu - 2

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan 2024-2025 fikstür çekimiyle birlikte liglerin başlayacağı tarihler belli oldu.

Buna göre; Süper Lig'de 2024-2025 sezonu 9 Ağustos 2024 tarihinde başlayacak ve 1 Haziran 2025 tarihinde sona erecek.

Süper Lig ne zaman başlıyor? 2024-2025 Süper Lig ilk hafta fikstürü belli oldu - 3

SÜPER LİG'DE İLK HAFTA HANGİ MAÇLAR VAR?

Trendyol Süper Lig'de ilk hafta müsabakaları şu şekilde:

Sivasspor-Trabzonspor

Fenerbahçe-Adana Demirspor

Çaykur Rizespor-RAMS Başakşehir

Kasımpaşa-Konyaspor

Galatasaray-Atakaş Hatayspor

Corendon Alanyaspor-Eyüpspor

Antalyaspor-Göztepe

Samsunspor-Beşiktaş

Sipay Bodrum FK-Gaziantep FK

Mondihome Kayserispor (Bay)

Süper Lig ne zaman başlıyor? 2024-2025 Süper Lig ilk hafta fikstürü belli oldu - 4

SÜPER LİG DERBİLERİ NE ZAMAN?

Fikstür çekimiyle yeni sezonda Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un aralarında yapacakları karşılaşmaların haftaları da belli oldu.

Buna göre ligdeki ilk büyük maç, Trabzonspor ile Beşiktaş arasında 5. haftada Trabzon'da oynanacak.

Sezonun fikstürü, "https://www.tff.org/default.aspx?pageID=198" adresinden ilan edildi.

Fikstür çekiminin ardından ilk yarıda büyük maçların oynanacağı haftalar şöyle:

5. hafta: Trabzonspor-Beşiktaş

6. hafta: Fenerbahçe-Galatasaray

10. hafta: Galatasaray-Beşiktaş

11. hafta: Trabzonspor-Fenerbahçe

15. hafta: Beşiktaş-Fenerbahçe

16. hafta: Galatasaray-Trabzonspor

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