Süper Lig ne zaman başlıyor? 2024-2025 Süper Lig ilk hafta fikstürü belli oldu
Süper Lig'in başlayacağı tarih, 2024-2025 futbol sezonunun başlamasını heyecanla bekleyen futbolseverlerin gündeminde yer almaya başladı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yayımlanan fikstürle birlikte Süper Lig'in başlayacağı tarih belli oldu. Peki, Süper Lig ne zaman başlıyor? İşte ilk hafta oynanacak maçlar ve derbi tarihleri.
2024-2025 Süper Lig'de ilk hafta maçlarının ne zaman oynanacağı futbolseverlerin gündeminde yer almaya başladı. Yeni sezonda şampiyonluk için yarışacak olan Süper Lig ekiplerinin yaptıkları transferler ve gösterecekleri performanslar şimdiden merak ediliyor. Peki, Süper Lig ne zaman başlıyor? İşte 2024-2025 sezonu Süper Lig ilk hafta fikstürü.