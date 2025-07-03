Süper Lig ne zaman başlıyor? 2025-2026 Süper Lig sezonu başlangıç tarihi belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2025-2026 sezonu için Süper Lig’in başlangıç tarihini resmen açıkladı. Yeni sezonda da hafta içi ve hafta sonu maçlarıyla futbolseverlere dolu dolu bir fikstür sunulacak. Kulüpler, sezon öncesi hazırlık kamplarına ve hazırlık maçlarına da Temmuz ayı itibarıyla başladı. İşte ayrıntılar...