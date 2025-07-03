Süper Lig ne zaman başlıyor? 2025-2026 Süper Lig sezonu başlangıç tarihi belli oldu
Türk futbolseverlerin büyük bir heyecanla beklediği 2025-2026 Süper Lig sezonunun başlangıç tarihi belli oldu. Yaz transfer dönemiyle birlikte takımlar kadrolarını güçlendirirken, yeni sezonun ne zaman başlayacağı da futbolseverlerin gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. Peki, Süper Lig yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte TFF'nin duyurduğu takvim ve ayrıntılar...
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2025-2026 sezonu için Süper Lig’in başlangıç tarihini resmen açıkladı. Yeni sezonda da hafta içi ve hafta sonu maçlarıyla futbolseverlere dolu dolu bir fikstür sunulacak. Kulüpler, sezon öncesi hazırlık kamplarına ve hazırlık maçlarına da Temmuz ayı itibarıyla başladı. İşte ayrıntılar...