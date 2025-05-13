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Süper Lig ne zaman bitiyor? 2024-2025 sezonu kapanış tarihi belli oldu

Futbolseverlerin merakla takip ettiği Trendyol Süper Lig'de sezonun sonuna doğru yaklaşılıyor. Zirve yarışındaki kıyasıya rekabet, kümede kalma mücadelesi ve Avrupa kupalarına katılma hedefiyle her hafta heyecan daha da artıyor. Peki, Süper Lig ne zaman bitiyor? 2024-2025 sezonu hangi tarihte sona erecek? İşte ayrıntılar...

Süper Lig ne zaman bitiyor? 2024-2025 sezonu kapanış tarihi belli oldu - 1

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan takvime göre, 2024-2025 Süper Lig sezonu 1 Haziran 2025 Pazar günü oynanacak maçlarla sona erecek. Bu tarihte ligin 38. ve son haftası oynanacak.

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Süper Lig ne zaman bitiyor? 2024-2025 sezonu kapanış tarihi belli oldu - 2

Sezonun tamamlanmasıyla birlikte şampiyon belli olacak, düşen takımlar netleşecek ve Avrupa kupalarına gidecek ekipler şekillenecek.

Süper Lig ne zaman bitiyor? 2024-2025 sezonu kapanış tarihi belli oldu - 3

KALAN HAFTALARDA NELER BEKLENİYOR?

Sezonun son haftalarına girilirken özellikle Galatasaray ve Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışı ve alt sıralardaki mücadele nefes kesiyor. Her puan altın değerindeyken, son haftalarda alınacak sonuçlar birçok takımın kaderini belirleyecek. Ayrıca gol krallığı ve asist liderliği gibi bireysel ödüller de sezonun kapanış haftasıyla birlikte netlik kazanacak.

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