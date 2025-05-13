Süper Lig ne zaman bitiyor? 2024-2025 sezonu kapanış tarihi belli oldu

KALAN HAFTALARDA NELER BEKLENİYOR?

Sezonun son haftalarına girilirken özellikle Galatasaray ve Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışı ve alt sıralardaki mücadele nefes kesiyor. Her puan altın değerindeyken, son haftalarda alınacak sonuçlar birçok takımın kaderini belirleyecek. Ayrıca gol krallığı ve asist liderliği gibi bireysel ödüller de sezonun kapanış haftasıyla birlikte netlik kazanacak.