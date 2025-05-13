Süper Lig ne zaman bitiyor? 2024-2025 sezonu kapanış tarihi belli oldu
Futbolseverlerin merakla takip ettiği Trendyol Süper Lig'de sezonun sonuna doğru yaklaşılıyor. Zirve yarışındaki kıyasıya rekabet, kümede kalma mücadelesi ve Avrupa kupalarına katılma hedefiyle her hafta heyecan daha da artıyor. Peki, Süper Lig ne zaman bitiyor? 2024-2025 sezonu hangi tarihte sona erecek? İşte ayrıntılar...
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan takvime göre, 2024-2025 Süper Lig sezonu 1 Haziran 2025 Pazar günü oynanacak maçlarla sona erecek. Bu tarihte ligin 38. ve son haftası oynanacak.